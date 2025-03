Con 98 años, Rafael Ithier vuelve a treparse en tarima con “El Gran Combo”

A sus 98 años, el querido director de “El Gran Combo”, Rafael Ithier, acudió a una importante presentación de la orquesta en Perú, donde interpretaron sus éxitos ante 50 mil personas.

En un video publicado por la emisora Z 93 en Instagram, el director de programación de la emisora, Marcos Rodríguez, mejor conocido como “El Cacique” entrevistó a Ithier quien se mostró muy emocionado de poder estar junto a la agrupación en el evento.

Ithier director y fundador de la orquesta aseguró que salir de su casa un rato y compartir con sus queridos compañeros le brinda más fuerza. Al ser cuestionado por “Cacique” sobre si bailaría en tarima, con el humor que lo caracteriza, Ithier respondió: “Si tengo fuerzas le meto mano”.

Por su parte, Jerry Rivas, catalogó como una bendición en que Ithier estuviera acompañando a la agrupación en el importante evento.

“El hombre a sus 98 años está ahí, es una bendición”, expresó Jerry Rivas quien también se encontraba en el camerino previo a la presentación.

Mientras que Joselito Hernández, también vocalista de la orquesta, indicó que son pocas las ocasiones que Ithier puede acompañarlos y se mostró emocionado por este acompañarlos.

“Realmente son bien raras las actividades que él puede estar con nosotros y él tomó la decisión de venir para acá, para nosotros es un honor y un privilegio poder estar aquí con él a sus 98 años. Oye y no se queja, a nosotros nos duele algo y él no se queja, a mí el dolor se me quitó”,

Este fin de semana se llevó a cabo el festival “Una noche de Salsa 13” dedicado al género tropical que es uno de los más escuchados en Perú. Al evento en el Estadio Nacional en Lima, se dieron cita alrededor de 50 mil personas por noche.

Entre los artistas que acudieron al evento, se encuentran Oscar de León, Jerry Rivera, Grupo Niche, El Gran Combo, Willie González, La Sonora Ponceña, Moncho Rivera, Manolito Rodríguez, Hidelmaro, Viti Ruiz, Luis Vázquez, Moa Rivera, Brunella Torpoco y Zaperoko.