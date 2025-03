“¿Cómo dice Nicaragua?”: Yailin La Más Viral se confunde de país en medio de concierto

La rapera dominicana Yailin La Más Viral se encuentra en el ojo del huracán, luego de que este fin de semana se confundiera de país en pleno concierto.

La exponente urbana realizó varias presentaciones en Venezuela: jueves en la ciudad de Valencia, el sábado en Caracas y el domingo en Barquisimeto, para el Venezuela Dembow Fest.

Sin embargo, en medio de la animación del espectáculo que llevó a cabo en la capital, llamó “Nicaragua” a los fans venezolanos.

“¿Cómo dice Nicaragua?”, dijo la santiaguera mientras interpretaba la canción “Chivirika”.

El momento, que quedó capturado en video, se encuentra viralizado en las redes sociales. Varios internautas la han criticado porque tenía un vestido con la bandera del país sudamericano.

“No se aprende sus propias canciones mira si se va a aprender el nombre del país donde va a cantar”, “Que se puede esperar de esa gente si ellos no saben ni cual es la capital de su país ” y “Una falta de respeto”, fueron algunos de los destacados.

La cantante urbana no ha reaccionado al respecto.

Yailin La Más Viral le tira a Jay Wheeler: “No quiere dármela”

“La Más Viral” le respondió al exponente urbano puertorriqueño, Jay Wheeler, después de que dijera que está pegada por “morbo” y no por su música.

Fue en una entrevista con Maicky Backstage que el boricua aseguró que la rapera logró un gran número de seguidores por sus controversias, entre las que mencionó el maltrato intrafamiliar que vivió con su expareja 6ix9ine y la filtración de un video íntimo.

“Ella se pegó por morbo, por todo el contenido negativo que salió de ella. Es la verdad. Todo el que diga que fue por su música, está bien, cool, pero además de su música pasaron un sin número de cosas que le causaron muchos seguidores”, detalló.

“Todo era Yailin y todo era negativo en un momento. Sacó música (después de eso) y la gente ”pam" (la apoyó)“, agregó.

En respuesta a ello, Yailin dialogó con Santiago Matías, mejor conocido como “Alofoke”, aseverando que Jay Wheeler “no quiere dársela”.

“Yo digo que la gente siempre no quiere dármela, ni me interesa que me la den tampoco porque la que tiene que dársela soy yo misma”, expresó.

Continuó: “Siempre buscan un pretexto para tapar lo que tu estás viendo. Siempre buscan un defecto para algo. Ahora mismo yo no estoy dis que soy mujer de fulano, ni que me dejé de fulano, ni que fulana y fulano pelearon. Yo estoy ahora mismo a base de música, de mi trabajo y mi disciplina”.

Las expresiones del puertorriqueño se volvieron parte de la discusión en los programas de televisión y radio en República Dominicana.