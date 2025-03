Richard Chamberlain fallece a los 90 años, poco antes de su cumpleaños

Richard Chamberlain, el apuesto héroe de la serie de televisión de los años 60 Dr. Kildare, quien encontró una segunda carrera como el galardonado “rey de las miniseries”, ha fallecido. Tenía 90 años.

Martin Rabbett, su pareja de toda la vida, afirmó en un comunicado: “Nuestro amado Richard está ahora con los ángeles. Es libre y vuela hacia aquellos seres queridos que nos precedieron. Qué bendecidos fuimos al haber conocido a un alma tan increíble y amorosa. El amor nunca muere. Y nuestro amor está bajo sus alas, elevándolo hacia su próxima gran aventura”.

Alto, con un aspecto clásico y un estilo romántico, Chamberlain se convirtió en un favorito instantáneo entre las adolescentes como el compasivo médico de la serie de televisión que se emitió de 1961 a 1966. La revista Photoplay lo nombró la estrella masculina más popular durante tres años consecutivos, de 1963 a 1965.

No fue hasta 2003 que reconoció públicamente lo que los conocedores de Hollywood sabían desde hace mucho tiempo, que era gay. Hizo la revelación en su autobiografía, Shattered Love.

La apariencia atractiva de Chamberlain lo convirtió en una estrella de la noche a la mañana. Otro programa médico que debutó en la misma temporada, “Ben Casey”, también fue un éxito y convirtió a su protagonista, el oscuro y apuesto Vince Edwards, en una estrella también.

La “camisa Ben Casey” se convirtió en un artículo de moda, las canciones temáticas de ambos programas llegaron al Top 40 de la música pop (la canción de Kildare interpretada por el propio Chamberlain) e incluso hubo una canción pop llamada “Dr. Kildare! Dr. Casey! You Are Wanted for Consultation.”

Pero en su libro, Chamberlain relató cómo se vio obligado a ocultar su sexualidad. Acompañaba a actrices glamorosas a estrenos de películas y otros eventos públicos a petición de los ejecutivos de los estudios y esquivaba las preguntas de los reporteros sobre por qué nunca se había casado con una respuesta estándar: “Casarse sería genial, pero estoy terriblemente ocupado ahora”.

“Cuando crecí, ser gay, ser afeminado o algo así estaba prohibido”, declaró en una entrevista con NBC. “Me odiaba a mí mismo y temía intensamente esta parte de mí y tenía que ocultarla”.

¿De qué murió?

Nacido como George Richard Chamberlain en Beverly Hills el 31 de marzo de 1934, el actor originalmente estudió en el Pomona College para ser pintor. Pero después de regresar del Ejército, donde había servido en la Guerra de Corea, Chamberlain decidió probar la actuación.

Chamberlain murió el sábado por la noche en Waimanalo, Hawai, debido a complicaciones tras un derrame cerebral, según su publicista, Harlan Boll.