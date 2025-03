Ben Affleck rompe el silencio tras su divorcio con Jennifer Lopez

El actor estadounidense Ben Affleck rompió el silencio sobre su divorcio con la cantante Jennifer Lopez en una entrevista publicada por la revista GQ el martes.

En la conversación, Affleck abordó las especulaciones sobre las supuestas diferencias de carácter que habrían causado la ruptura. “No hay escándalo, ni telenovela, ni intriga”, afirmó. “La verdad es mucho más cotidiana de lo que la gente probablemente cree o de lo que sería interesante”, añadió.

El actor, conocido por su carácter reservado, no escondió la diferencia entre su forma de vivir la fama y la de Lopez. “Es alguien que ha manejado la fama con más destreza y más habilidad que yo. Mi temperamento es más privado y más reservado”, explicó.

La entrevista también profundizó en su participación en el documental La mayor historia de amor jamás contada (2024), centrado en su matrimonio con Lopez. Asegura que accedió a aparecer en él porque quiso hacerlo de forma honesta y significativa. Sin embargo, desmintió que el material revelara los problemas reales entre la pareja. “No es que puedas ver ese documental y decir: ‘Ahora entiendo los problemas que tenían estos dos’”, sentenció.

Sobre su exesposa, el ganador del Oscar no escatimó elogios: “Quiero y apoyo a esa persona. Creo en ella. Es genial. Quiero que la gente lo vea”. También dejó claro que no hay resentimientos entre ellos y expresó su deseo de que los medios no distorsionen su mensaje: “Espero haber sido claro: es alguien a quien respeto mucho”.

Lopez ya había contado su lado de la historia en octubre de 2024, en una entrevista con Interview Magazine. Entonces, confesó haberse sentido “sola, extraña, asustada y triste”, pero también reconoció que esa etapa la llevó a un proceso de autodescubrimiento. “Estar en una relación no me define. Tengo que encontrar la felicidad dentro de mí”, reflexionó.

Mientras tanto, en medio de rumores sobre una posible reconciliación entre Affleck y su primera esposa, Jennifer Garner, el actor se limitó a elogiarla como madre y compañera de crianza. “Es maravillosa y genial, y trabajamos bien juntos”, afirmó, sin alimentar las especulaciones.

“Es simplemente una historia sobre personas que intentan resolver sus vidas y sus relaciones como todos lo hacemos normalmente”, concluyó.