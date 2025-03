Mayde Figueroa dice que tienen que pedirle permiso para imitarla

La influencer y creadora de contenido Mayde Figueroa, se defendió de los ataques que asegura ha recibido por parte de seguidores en las redes sociales y específicamente la parodia que le realizan la actriz Noris Joffre y su hijo Ricardo Díaz Joffre.

En una entrevista con Danilo Beauchamp y Alejandro Gil Santiago, en el programa “El Mega Reguero” (106.9 FM), Figueroa, señaló que la actriz y su hijo debieron pedirle permiso antes de “utilizar su imagen” y parodiarla.

“Mis videos de Yo soy de Puerto Rico se fueron virales y con eso llegaron unas parodias, múltiples parodias, así que la de Noris Joffre y su hijo Ricardo no fueron las únicas, lo que aquí está mal es que ellos no me hicieron el acercamiento, nunca me llegó un mensaje de -mira, estoy viendo tu contenido, me gusta, voy a hacer estas parodias- así que no hay consentimiento, no hay permiso y eso es lo que está mal”, expresó.

“Ellos están monetizando con mi imagen y se burlan de mis expresiones, personalidad y eso no está bien”, añadió.

De inmediato, Beauchamp quien es actor y comediante, le explicó a la influencer que para realizar una parodia a una figura pública no hay que pedir permiso ni se necesita el consentimiento de la otra persona.

“La realidad, te van a parodiar. Legalmente no hay manera que tu ganes un caso como este, te lo digo de corazón, llevamos más de 15 años en esto y hemos parodiado a millones de gente, me han parodiado a mí y lo chévere es que si te están parodiando es que están haciendo algo bien”, expresó Beauchamp.

Mientras que Alejandro Gil la aconsejó que se uniera a Noris Joffre y su hijo en una parodia, en lugar de continuar con la controversia.

Del mismo modo, Beauchamp, le aseguró que su contenido no es original y que múltiples personas lo realizan en las redes sociales.

Más temprano en la semana, la joven realizó un video donde acusó a Joffre y su hijo de “minimizar” la imagen de la mujer latina con las parodias que estos le realizan.