Jay Fonseca le dedica su entrenamiento a Alex Delgado

El analista político Jay Fonseca reveló a través de sus redes sociales que dedicó su entrenamiento al periodista Alex Delgado tras su reciente diagnóstico de cáncer.

“HOY VAMOS POR @AlexDelgadoPR !!!! No, no somos panas. Pero, hemos luchado por la libertad de prensa y por ser eternos disidentes", escribió.

Delgado reveló hace unas semanas que padece un sarcoma de tejido blando en etapa cuatro, que había sido detectado tras encontrarle una masa en el intestino.

“Ahora la lucha es por crear conciencia de que hay que cuidarse y luchar por estar saludable. Por más cursi que suene, es más lo que nos une que lo que nos desune. Oramos por ti y por tu familia! Dios me le otorgue salud y sabiduría porque el Señor no ha permitido prueba que no podamos superar y nos enseñará cosas grandes y ocultas que no hemos conocido”, concluyó Fonseca.

“Voy a salir bien de esto”: Alex Delgado tras ser diagnosticado con cáncer

El periodista Alex Delgado brindó su testimonio tras ser diagnosticado con cáncer y contó cómo fue que se enteró de la noticia, al mismo tiempo que se mostró confiado en que saldrá positivamente del proceso.

Delgado se expresó por primera vez sobre su diagnóstico durante una misa que se realizó en la Parroquia Santísimo Sacramento en Ponce, que fue oficiada por el sacerdote Orlando Lugo.

“Al día de hoy yo no estoy todavía sano, de este proceso y de esta enfermedad que tengo, que es cáncer, no estoy sano todavía, pero tengo una seguridad de que voy a estar sano. La verdad es que yo sí siento que Dios tiene sano mi corazón”, expresó Delgado.

El periodista contó que se enteró de la enfermedad, luego de que sufriera un dolor de pecho, días después de correr el maratón San Blas. Posteriormente, al ser atendido y realizarle los exámenes los médicos le encontraron lesiones en el área abdominal, que resultó ser cáncer en una etapa avanzada.

“El pasado domingo 2 de marzo, hice el maratón San Blas, en cuanto lo terminé no me sentía bien, el cuerpo estaba dando algún tipo de señal, el lunes fui a trabajar como de costumbre, el martes, me dio un dolor de pecho, que terminé en el Hospital Cardiovascular, me hicieron todos los estudios de pecho, estaban debatiendo si me hacían un cateterismo o placas de pecho y un CT Scan con contraste, al final deciden hacerme el CT Scan y en el proceso, por alguna razón la máquina bajó un poco más del área del pecho y tomó un poco del ‘;área abdominal, ahí vimos uno de los órganos que tenía unas lesiones, eso nos preocupa”, contó Delgado, quien luego de que se le hiciera el estudio se le encontraron las lesiones en casi todo el órgano y otras partes del área abdominal.

Delgado, se mostró en todo momento muy confiado en que será sanado de la enfermedad.

“Yo estoy bien confiado de que voy a salir bien de esto y creo y confío que es parte de un proceso de una transformación que quizás Dios entiende que debo tener en mi vida, como yo sé que esto fue una alerta que aunque está algo avanzado, pero como dice el padre, Dios todo lo puede, por más avanzado que esto esté yo estoy seguro de que Dios me va a sanar”, expresó.

“Me siento bien físicamente a pesar de lo avanzado que esté, ustedes me ven bien aquí y me pueden encontrar por ahí, podemos hablar un rato”, añadió Delgado quien afirmó que continuará sus labores en Jugando Pelota Dura y NotiUno 630.

A través de una publicación en Facebook, el sacerdote Orlando Lugo publicó varias fotografías donde aparece realizando una oración por el periodista y director de programación de NotiUno 630. Además, en la misa se encontraban varias figuras y colegas de Delgado. Entre estos, el presentador de Jugando Pelota Dura, Ferdinand Pérez, el cantante Gilberto Santa Rosa y el comediante Otilio Warrington “Bizcocho”.

“Hace una semana y media diagnosticaron a nuestro amigo y hermano, Alex Delgado, con #cáncer. Hoy, rodeado de sus familiares y amigos, entre ellos Ferdinand Pérez, Gilberto Santa Rosa, Bizcocho, y “el resto del caucus”, le administramos el sacramento de la unción de enfermos en la Misa de las 4:30pm”, lee la publicación del sacerdote.

“Dentro de un momento de impacto y dolor, el Señor Jesús nos consuela con sus promesas y su presencia. ¡A darlo todo en este proceso! No será fácil, pero Dios caminará contigo y nosotros también. No estás solo. ¡Venceremos! La esperanza no defraude”, añade.

Delgado quien es el director de programación de NotiUno 630 también comparte labores con el productor y presentador Ferdinand Pérez. Este último pasó por un proceso similar, en marzo del 2023 el productor de Jugando Pelota Dura anunció que padecía de cáncer.

El periodista Alex Delgado, quien estudió en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Utuado, se ha destacado principalmente en la industria radial con su rol en NotiUno 630. Sin embargo, también ha sido una de las figuras principales de Jugando Pelota Dura por varios desde que el espacio se transmitía por el entonces canal 40 del sistema Ana G. Méndez, previo al huracán María.