Burbu explica porqué nunca pagó los $5 mil que le prometió a Kriss du Cecile para ir a París

La animadora Angelique Burgos, mejor conocida como “La Burbu”, explicó porqué nunca le pagó los $5 mil que le prometió al comediante Kriss du Cecile para que viajara a París a cubrir los Juegos Olímpicos 2024.

Durante un ‘podcast’ en Burbu TV, la animadora explicó porqué decidió ayudarlo: “Cuando Kriss estuvo en otro podcast, le hicieron una pregunta sobre el dinero que se le había donado para él irse a París. Le trajeron la pregunta sobre los $5 mil dólares que le había dado, que fue el cheque que trajimos y se lo donamos a él".

“¿Por qué yo decidí en aquel entonces ayudarlo? A mi Kriss me cae bien, me parece un gran chico. Lo siento misterioso, como que se esconde dentro de esa careta de payaso. Siento que hay otro ser humano detrás de eso y siempre quise hablar con él. Él nunca estuvo dispuesto a hacer una entrevista sin estar pintado y eso yo lo super respeto. Yo lo veía a él que vendía bizcochos, mallorcas polvorones, whatever, para él lograr el sueño de poder ir a París. Y veía que la gente lo masacraba y a mi me dio sentimiento. Yo hablé con nuestra productora para ver de qué manera podíamos auspiciar a Kriss para que fuera y realizara lo que quería hacer y a la vez teníamos un corresponsal en París en las Olimpiadas", confesó.

“Cuando Kriss se fue, no le habíamos dado el dinero de mi producción. Nuestra productora le envía el documento, le dice ‘firma este documento para hacerte una transferencia directa a tu cuenta’. Pasaron los días y no se firmó. (...) No pasó nada, no hubo un contenido, ni nada. Yo me sentía como que ‘hicimos un show, le dimos un cheque de $5 mil y todo’. Yo le dije ‘papi, no hay los $5 mil porque no hubo ningún contenido, pero yo me voy a comprometer, porque mi palabra vale, te voy a dar la mitad de ese dinero, te voy a dar $2,500’. No me contestó, y yo tengo las pruebas en mi teléfono”, explicó.

Añadió: “Después él me tira al tiempo y me dice ‘que a mi me tienen loco, yo quiero que tu hables y digas que a mi tu no me distes el dinero porque me dicen que soy un buscón’. Quedé que él podía venir hasta acá, nunca pasó. Nunca pasó nada, porque no hubo un intercambio con lo que él me iba a dar. Y con todo eso, que no había pasado nada, yo le iba a ofrecer $2,500. Pero no me contestó”.

Fue el año pasado cuando “La Burbu” anunció que le pagaría a Kriss todos los gastos de su viaje a París tras revelarle que sería corresponsal de su canal durante las competencias.

“Una de las grandes cosas que yo admiro de ti, Kriss, es que eres un joseador. Y, en esta vida mano, si no llegan las oportunidades a la vida de uno mano, uno las crea, uno las busca. Y tú eres un líder en eso. Te admiro y me quito el sombrero. Y que pena que no pueda estar ahí en este momento para decírtelo de frente, pero te lo digo con todo mi cariño. y te pongas pa’ lo tuyo. Te lo mereces”, dijo en ese momento la animadora a Kriss.

Por su parte, el comediante publicó una foto con el cheque de $5,000 dándole las gracias.