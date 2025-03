Inicia la edición #62 del Festival de Teatro Puertorriqueño

El 62do Festival de Teatro Puertorriqueño producido por el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) dio inicio el jueves, 27 de marzo de 2025, con la obra Agua’o de la autoría de Ricardo André Lugo Torres en el Teatro Francisco Arriví en Santurce. El festival continuará hasta el primero de junio de 2025, en diferentes escenarios de Puerto Rico.

Esta edición es dedicada al polifacético escritor y dramaturgo puertorriqueño José Luis Ramos Escobar.

La cartelera teatral incluye nueve obras, de las cuales dos son residencias artísticas. En este Festival de Teatro Puertorriqueño se presenta, como selección oficial: Agua0’, Centinela de Mangó, El último sol trunco está a la venta, Historia de horror casi en blanco y negro, y Zoetrope. Asimismo, se añaden las dos primeras residencias artísticas del Programa de Artes Escénicas: Prometea Cansada por Teresa Hernández y Volveré por Deborah Hunt. La oferta se completa con la participación de Teatro del 60 con la presentación del documental Victoria… para siempre, Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR-RP) con La teatralidad archivística de la colección Victoria Espinosa y con la agrupación teatral de adultos mayores Corillo de la felicidad con su esecénificación de Un corrillo en el asilo (Parte II).

“El Festival de Teatro Puertorriqueño representa una oportunidad invaluable para experimentar la diversidad creativa y el impacto transformador del teatro en nuestra sociedad. Extendemos una calurosa invitación al público a que se una a nosotros en esta edición tan especial, dedicada al destacado dramaturgo José Luis Ramos Escobar, y a que apoyen a nuestros artistas y producciones locales que enriquecen el panorama cultural de Puerto Rico”, expresó la directora ejecutiva del ICP, Melissa Santana.

Ramos Escobar, a quien se le dedica esta edición, es catedrático del Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico. Es autor de varias novelas como Matador de brújulas, El irresistible mundo de Benedicto, Indocumentados, El olor del popcorn y ¡Puertorriqueños?, entre otras. Su extensa trayectoria le han merecido premios del Círculo de escritores y poetas de Nueva York, el Ateneo de Puerto Rico, y el Premio Iberoamericano de Dramaturgia que otorga la Universidad Santa María de la Rábida de Huelva en España. Además de ser un reconocido dramaturgo de teatro, ha sido guionista para televisión.

“Es nuestra responsabilidad promover el legado de los maestros puertorriqueños, quienes han dado todo por el desarrollo del teatro de la isla. Con este reconocimiento deseamos difundir la valiosa aportación de Ramos Escobar, una de las voces del teatro puertorriqueño más destacadas y reconocida internacionalmente, para que sea conocida por las nuevas generaciones. Nos sentimos muy emocionados en hacerlo dentro del marco de un festival que no solo destaca, en su programación, a corporaciones artísticas, sino además a nuestros artistas independientes gracias a las residencias que fueron posible a través de nuestro programa,” manifestó Ismanuel Rodríguez Soto, director del Programa de Artes Escénicas del ICP.

La obra Agua’o de la autoría de Ricardo André Lugo Torres se presentará el 27 y 28 de marzo en el Teatro Francisco Arriví en Santurce. La Casa Productora Fundación Corazón Elástico, Inc. presenta las expectativas de una gota de agua para convertirse en el cuerpo de agua que siempre soñó. La historia entreteje los procesos y batallas en su encuentro con Puro, H2O, Bach y Teria para lograr convertirse en el cuerpo de agua que siempre soñó. Ambos días habrán funciones escolares a las 9:00 a.m. Mientras, para el público general habrá función el viernes 28 de marzo a las 7:30 p.m. Las funciones serán libre de costo. Para reservar su espacio visite PRTicket.com.

La pieza Centinela de Mangó del Colectivo Y No Había Luz sube a escena el viernes 4 de abril a las 10:00 a.m. solo para función escolar en el Teatro Victoria Espinosa en Santurce. La Casa Productora, Arte y Maña, Inc., nos muestra un escenario verde con sonidos del bosque, un ambiente acogedor y divertidos personajes en una historia de lucha y resiliencia. La obra conecta al público con la resiliencia retratando el antes y después del Huracán María en nuestro archipiélago. El Centinela de Mangó nos muestra la importancia de cuidar y proteger la naturaleza, el lugar que habitamos, el planeta Tierra. La puesta en escena, también, será presentada en diversos planteles escolares del Departamento de Educación, como parte de la programación del festival.

El último sol trunco está a la venta de la autoría de Viviana Torres-Mestey sube a escena del 10 al 13 de abril en el Teatro Victoria Espinosa en Santurce. La obra entrelaza su historia en una casa antigua del Viejo San Juan y tres hermanas que luchan con tensiones de un Puerto Rico contemporáneo que parece desmoronarse bajo el peso de la crisis económica, los apagones y la gentrificación. Habrá funciones escolares el 10 y 11 de abril a las 9:30 a.m., las funciones para público en general serán 11 y 12 de abril a las 8:00 p.m. y el 13 de abril a las 6:00 p.m. Boletos disponible en Ticketera.

El festival continúa con Historia de horror casi en blanco y negro de Joaquín Octavio, del 25 de abril al 27 de abril en el Teatro Francisco Arriví en Santurce. La obra de la casa productora Teatro y Conciertos Luna Nueva, Inc. rinde homenaje a los clásicos del cine mudo y el horror, desde la óptica del teatro del absurdo. Ambientada en blanco y negro con excepción dealgunos acentos de rojo sangre, la obra trata de desentrañar el misterio detrás de una muerte inexplicable de un sujeto en su propio hogar. Mientras la historia avanza, una serie de personajes y situaciones absurdas ponen a prueba al investigador y su juicio. Las funciones serán el 25 y 26 de abril a las 8:30 p.m. Mientras, el 27 de abril la función será a las 4:30 p.m.

De las obras de teatro participantes, habrán dos que son resultado de las primeras Residencias Artísticas del Programa de Arte Escénicas del ICP, Prometea Cansada de la autoría de Teresa Hernández y Volveré de Deborah Hunt. Las residencias brindan espacio y apoyo a artistas independientes y colectivos que no operan como corporaciones para llevar a cabo investigaciones en las disciplinas de las artes vivas. Estas residencias se centran en la creación, ensayo y producción de espectáculos con el objetivo de explorar, investigar e innovar entre otras. Son estas residencias artísticas vehículos para fomentar y fortalecer el acceso de las artes escénicas a las comunidades. Nuestras residentes han preparado un espectáculo comisionado por el ICP que sea fácilmente representable en cualquier comunidad en Puerto Rico, tengan o no un teatro. Para ambas residencias se pueden adquirir boletos en Ticketera.

Prometea Cansada, co-producida por Enfocarte, Inc., subirá a escena los días 25 y 26 de abril a las 8:00 pm. y el domingo 27 de abril a las 5:00 pm en el Teatro Victoria Espinosa en Santurce. La pieza explora el trabajo cultural y artístico de la puertorriqueña ante las realidades actuales, que parece triunfar un concepto industrial de las artes que todo se monetiza. Las voces y personajes en la pieza transitan el cansancio producido por el regimen del “sujeto del emprendimiento y rendimiento” y ofrecen como antídotos el encuentro, la contemplación y la amistad. Prometea Cansada es otro concepto escénico de Producciones Teresa, no inc. Esta obra también se presentará en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Humacao el 29 de abril a las 10:30 am. Luego, el 3 de mayo a las 7:00 pm la pieza se presentará en el Taller Libertá de Mayagüez y el 16 de mayo a las 7:00 pm. culminará su recorrido en el Teatro Amalgama de Ponce.

Volveré, co-producida por Enfocarte, Inc., subirá a escena el 9 y 10 de mayo a las 8:00 p.m. y el domingo 11 de mayo, a las 5:00 p.m. en el Teatro Victoria Espinosa de Santurce. Volveré es un performance por Deborah Hunt de surrealismo mágico con objetos animados, “toy theatre” con sus personajes de dos dimensiones, teatro de papel y sombras chinescas. Esta obra es una búsqueda que impulsa laimaginación y es el rescate de técnicas antiguas. Esta obra también se presentará el 15 de mayo a las 6:00 pm en el Museo de Arte de Ponce, continúa el 24 de mayo en Ciudad Museo Puerto Rico en Añasco a las 6:00 pm y culminará su recorrido en Taller Libertá de Mayagüez el 7 de junio a las 8:00 p. m.

De igual modo, en esta edición se presentará el documental de Teatro del 60, Victoria…para siempre junto a la UPR-RP y la obra La teatralidad archivística de la colección Victoria Espinosa del colectivo estudiantil del Departamento de drama de la UPR y el Centro de Documentación de las Humanidades José Emilio González. Este magnífico trabajo combinado se presentará el jueves 15 de mayo en el Teatro Francisco Arriví en Santurce 8:00 p.m. La teatralidad archivística de la colección Victoria Espinosa es un ejercicio de memoria que utiliza el diálogo entre los archivos y documentos históricos de la Colección de Victoria Espinosa. La propuesta híbrida presenta siete ponencias investigativas de seis estudiantes archiveros y un bibliotecario que trabajaron la Colección de Victoria Espinosa custodiada en el Centro de Documentación de las Humanidades José Emilio González de la UPR, Recinto de Río Piedras. Entre los temas que se exponen está el activismo de Vicky y el trabajo artístico de su familia.

Por su parte, el Teatro del 60, Victoria… para siempre es un documental sobre Victoria Espinosa en sus propias palabras, en la que ella va narrando momentos claves de su vida personal y las experiencias más memorables de su vida profesional y académica. Victoria… para siempre incluirá varias entrevistas de personalidades que formaron parte de su historia. El uso de fotografías, arte popular, y gráficas digitales completan un cuadro visualmente dinámico de Victoria Espinosa como directora, como activista, actriz de teatro y cine. Ambos eventos serán libre de costo y por orden de llegada.

Gloria Rosario y la Compañía Teatral El Corillo de la Felicidad, en co-producción con Producciones Áji, nos trae Un corillo en el asilo parte II. Se estará presentando el sábado 31 de mayo a las 4:00 p.m. en el Teatro Francisco Arrivíen Santurce. La historia cuenta que el asilo de San Marcos va a cerrar operaciones y los residentes deben mudarse al asilo de San Blas. Al mudarse por equivocación toman un autobús que era para los actores de una obra titulada, La Mudanza, que se presentaría en Broadway. Sin embargo, al llegar a New York los confunden con los actores de la obra y les solicitan que ensayen para la presentación y siguiendo las instrucciones de la producción, crean una serie de situaciones graciosas para los espectadores. La compañía El Corrillo de la Felicidad esta compuestas por actores adultos mayores los cuales utilizan la expresión artística como terapia en búsqueda de mejorar su calidad de vida. La representación será libre de costo y por orden de llegada.

La cartelera del festival culmina con la pieza Zoetrope de Javier Antonio González y la Casa Productora Anilom, Inc. en unión con Caborca, en el Teatro Victoria Espinosa en Santurce. Esta obra teatral de la década del ‘50 retrata la historia de amor de dos hermanas Inés y Francisca, maestras de inglés e historia que emigran de España a Lares. Son dos historias, en la primera se plantea la vida diaria de Inés y sus y la segunda proyecta a Francisca, conocida en todo el pueblo como excéntrica por su fuerte personalidad y la vida de su hijo Claudio. La escena de Lares avanza hasta los años 90, donde el funeral de Francisca tiene lugar en un escenario dividido que transportará al público a 20 años antes en Nueva York. Las funciones del 29 al 31 de mayo son a las 7:00 p.m. y el 1 de junio a las 4:00 p.m. Los boletos esta disponible en PRTicket.com.