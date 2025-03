¿Cuándo podría volver a solicitar libertad condicional Yolanda Saldívar tras reciente rechazo?

A Yolanda Saldívar le tocará seguir detrás de las rejas unos años más. Después de casi 30 años en prisión por el asesinato de la famosa cantante Selena Quintanilla, la mujer de 64 años seguirá encarcelada luego de que su solicitud de libertad condicional fue oficialmente denegada por las autoridades de Texas.

Esta decisión se tomó considerando la gravedad del crimen —el asesinato a sangre fría de una de las artistas latinas más queridas del mundo— así como el riesgo potencial que su liberación representaría para la sociedad. Se trató de la primera vez que Saldívar, quien cumple cadena perpetua, era elegible para revisión.

¿Cuándo podrá volver a solicitar libertad condicional Yolanda Saldívar?

Saldívar podrá solicitar nuevamente la libertad condicional en marzo de 2030, es decir, dentro de cinco años. En ese momento, la Junta de Indultos y Libertad Condicional del estado de Texas llevará a cabo una nueva evaluación.

El caso del asesinato de la famosa figura de la música TexMex ha tenido un renovado interés público tras el estreno del documental Selena & Yolanda: The Secrets Between Them, donde Saldívar insiste desde prisión que el disparo fue un accidente y asegura que aún guarda secretos sobre aquel trágico día.

Luego de la noticia de que Saldívar no sería liberada, la familia Quintanilla compartió un emotivo comunicado: “Hoy, estamos agradecidos de que la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas haya decidido negar la libertad condicional a Yolanda Saldívar. Aunque nada puede traer de vuelta a Selena, esta decisión reafirma que la justicia sigue presente para la hermosa vida que nos fue arrebatada, y a millones de fans en todo el mundo, demasiado pronto”.

“El legado de Selena es uno de amor, música e inspiración. Vivió con alegría, dio desinteresadamente y sigue elevando a generaciones con su voz y su espíritu. Como su familia y seres queridos, seguimos comprometidos a preservar su memoria y asegurarnos de que su historia sea honrada con la dignidad y el respeto que merece”, añade.