VIDEO: Emotivo gesto de José Nogueras para Alex Delgado

El periodista Alex Delgado compartió un emotivo video donde el cantautor José Nogueros le dedica una canción que tiene mucho valor en su vida ya que la compuso cuando pasó por el proceso de trasplante de hígado.

Delgado compartió en sus redes sociales el video donde aparece sentado en la mesa de un local junto a José Nogueras y el trompetista Luis Perico Ortiz.

“Vengo a @burbujasbyrene a compartir un ratito con los maestros @josenogueras, @luispericoortiz1 y @caldero_comunicaciones, y José se zumba esta sorpresa. Que vara alta ponen estos tres al significado de la palabra AMIGO”, escribió Delgado.

En el video se escucha a Nogueras relatar su experiencia cuando pasó por el proceso médico, uno de los cuales le provocó que se le laceraran las cuerdas vocales y estuvo un tiempo sin poder hablar. Sin embargo, un día se percató que podía volver a hablar y enseguida compuso la canción, una que años después le dedica a Alex Delgado quien se encuentra pasando por un proceso de cáncer.

Mira el video

Esta semana Delgado, compartió en sus redes sociales que comenzó las quimioterapias.

“¡Arrancamos el maratón! Hoy comenzamos tratamiento y estoy muy entusiasmado por iniciar el mismo. Vendrán días con muy poco espacio para sonreír, pero van a ser momentos. Una vez salga de esto la sonrisa va a ser bien larga", escribió el pasado lunes.

Añadió: “Sé que no correré solo esta carrera. No dejen de orar por mí, y no me dejen atrás orar por todos los enfermos de cáncer y cualquier otra condición”.

¿Qué tipo de cáncer padece Alex Delgado?

El periodista reveló que enfrenta “un tipo de cáncer peligroso, bastante avanzado”.

Fue en el programa de televisión en En La Mañana por TeleOnce que el comunicador reveló que se trata de un sarcoma de tejido blando en estadio 4.

Asimismo indicó que estará recibiendo quimioterapias para combatir la enfermedad.

“[El tratamiento] va a ser quimioterapias varios meses. Sí se consultó en Boston y en Tampa. Al momento no hay tratamiento experimental que me puedan aplicar a mí, pero sí hay unos protocolos estándares para comenzar el tratamiento”, explicó.

¿Qué es el sarcoma de tejido blando?

De acuerdo con Mayo Clinic, el sarcoma de tejido blando es un tipo de cáncer poco común que comienza como una multiplicación de células en el tejido blando del cuerpo.

Los tejidos blandos conectan, sostienen y recubren otras estructuras del cuerpo; como los músculos, la grasa, los vasos sanguíneos, los nervios, los tendones y el revestimiento de las articulaciones.

El sarcoma de tejido blando puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, sin embargo es más común en los brazos, las piernas y el vientre.

Según Mayo Clinic, existen más de 50 tipos de sarcoma de tejido blando.

Estos tipos de cáncer pueden ser difíciles de diagnosticar, ya que pueden confundirse con otros tipos de crecimientos.

¿Qué es cáncer en estadio IV?

Según el Instituto Nacional de Cáncer, el estadio IV significa que el cáncer se disemina desde el lugar donde se formó hasta una parte del cuerpo lejana.

El proceso por el que las células cancerosas se diseminan a otras partes del cuerpo se llama metástasis.