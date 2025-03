‘The Studio’, una mirada al ombligo de Hollywood

Tras el reciente éxito de ‘Severance’ y ‘Silo’ en Apple TV+, le llega el turno a ‘The Studio’, la nueva serie producida por el dúo de éxito formado por Seth Rogen y Evan Goldberg. Guionistas, directores y productores ejecutivos (el primero también como actor principal), esta formidable pareja rompe con sus anteriores comedias marcándose una refinada pero cómica serie de 10 episodios que nos muestra los entresijos de Hollywood.

Los cocreadores de ‘The Studio’, Rogen y Goldberg, presentaron la serie en el Festival de Cine y Televisión SXSW 2025, donde hablaron sobre el proyecto.

PUBLICIDAD

En el año 2000, cuando Rogen y su socio creativo Goldberg empezaban en Hollywood, se encontraron con un ejecutivo que les hizo una confesión: “Aunque había entrado en la profesión porque amaba las películas, sentía que mi trabajo era arruinarlas”. Esta idea perduró en Rogen, y ahora él y Goldberg la han convertido en la premisa de su nueva serie ‘The Studio’.

En ella, Rogen interpreta a un ejecutivo de Hollywood atribulado que recibe un ascenso inesperado como director de un estudio cinematográfico tras el despido de su jefe. “Los ejecutivos de los estudios son los encargados de decidir qué proyectos reciben luz verde y cuáles se descartan. También les dan a los creativos notas que supuestamente deben ayudar a que sus películas mejoren, o, más específicamente, a que tengan éxito financiero”, explicó Rogen.

La pareja de productores entrevistaron a varios ejecutivos de los estudios de Hollywood durante la preparación de la serie, y muchas de sus observaciones se incluyeron en el guion. “El suyo es un trabajo trágico, pero la tragedia puede ser comedia con alguno que otro ingrediente. En su trabajo tienen que defender el negocio por encima de cosas que a ellos les gustaría incluir. Ellos mismos se decepcionan con lo que se ven obligados a hacer y yo lo he visto en infinidad de ocasiones. A la gente solo le importa la percepción de los demás. No tienen ninguna ideología que intentar transmitir y no les importa en absoluto. Simplemente no quieren quedar mal, no quieren meterse en problemas. He sido testigo de esas situaciones muchas veces, a veces con muchos matices, a veces sin ningún matiz” apuntó Rogen.

“Sin duda si tuviera que destacar a alguien sería a Scorsese. Me hizo muchas sugerencias sobre cómo dirigir la serie y estuve encantado de seguir su consejo. Todavía no puedo creer que aceptara aparecer en un episodio” — Seth Rogen, creador y protagonista

El actor aseguró que la industria cinematográfica tiende a ser reacia al riesgo y los ejecutivos actúan por miedo a ser despedidos. “El director ejecutivo en quien nos inspiramos para esta serie todavía trabaja en Hollywood, es uno de los directores ejecutivos de uno de los estudios más importantes de Hollywood”. Rogen afirmó que él y Goldberg se propusieron crear una representación precisa de la industria cinematográfica moderna. “Hemos contratado a personas que entusiasmarían a cualquier estudio. Hemos tratado de reclutar a los mejores talentos de Hollywood para protagonizar esta serie. Hemos contactado a amigos y otros a quienes no conocíamos. Al final, nos sorprendimos al descubrir la cantidad de cameos de figuras importantes que hemos logrado”.

Rogen admite sentir vértigo al regresar frente a la cámara después de pasar tiempo alejado de la interpretación. “Honestamente, hacía mucho tiempo que no lideraba una serie como protagonista y me da miedo. Me cuestiono como actor porque quiero gustarle al público. Me estoy preparando para una verdadera encrucijada emocional, solo espero que la serie sea bien recibida y yo no me deprima mucho”. Sobre el éxito inicial de su carrera con su socio creativo Evan Goldberg, Rogen explica que tuvieron una racha de éxitos sin precedentes. “Empecé a hacer películas con una visión bastante distorsionada del éxito. Ahora, con la edad, veo que eso no es algo normal. Me han pillado por sorpresa muchísimas cosas a lo largo de mi carrera. Creo que en un momento dado me di cuenta de que, como comediante, cada vez que haces una sesión de fotos, intentan hacerte quedar como un bufón. Si antes no me tomaban en serio, ahora lo hacen”.

PUBLICIDAD

El actor reconoció que una de las estrellas invitadas a su serie y que destacó entre las demás, tanto en escena como entre bastidores fue el director Martin Scorsese. “Sin duda si tuviera que destacar a alguien sería a Scorsese. Me hizo muchas sugerencias sobre cómo dirigir la serie y estuve encantado de seguir su consejo. Todavía no puedo creer que aceptara aparecer en un episodio”.

Además de Scorsese, ‘The Studio’ cuenta con estrellas como Catherine O’Hara, Kathryn Hahn, Olivia Wilde, Adam Scott, Anthony Mackie, Zoë Kravitz, Charlize Theron, Ron Howard, Bryan Cranston, Zac Efron, Paul Dano, Steve Buscemi, Johnny Knoxville y Josh Hutcherson, quienes aparecerán en la serie como versiones mejoradas de sí mismos. La serie ha debutado con excelentes críticas antes de su llegada a Apple TV+, que estrenará dos episodios inicialmente este 26 de marzo, seguidos de un episodio cada miércoles.

10 episodios

tiene la serie que se estrena este 26 de marzo en Apple TV+.

¿De qué trata?

Seth Rogen da vida a Matt Remick, amante del cine de autor, que asciende al puesto de director ejecutivo de una importante productora cinematográfica. Abatido por su amor personal por el cine como forma de arte frente al énfasis de la industria como negocio, Remick trabaja intentando entender la volatilidad de su tumultuoso trabajo.