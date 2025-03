Romántico mensaje de Burbu a Larry Ayuso en su cumpleaños

La animadora Angelique Burgos, major conocida como “Burbu” le dedicó un romántico mensaje de cumpleaños a su esposo, el exbaloncelista y ahora dirigente Elías “Larry” Ayuso.

Fue a través de su cuenta de Instagram, que Burbu, publicó una fotografía en la cual aparece junto a su esposo.

“Quiero brindar el resto de mi vida contigo 🥂💫 Te celebro cada día esposo… HAPPY BIRTHDAY 🥳 🎂 @eliaslarryayuso”, lee el mensaje de la animadora.

Mientras que Ayuso, respondió el mensaje de su esposa en la misma publicación: “Gracias, te amo mi reina”. Igualmente agradeció a todas las personas que lo felicitaron en el post de su esposa. “Gracias a todos, bendiciones”, añadió el exescolta de la selección nacional de baloncesto de Puerto Rico.

La pareja cumple este año, su decimosexto aniversario de bodas y el país ha sido testigo de la hermosa historia de amor de ambos, quienes se conocieron cuando la animadora laboraba en el programa No te Duermas y el baloncelista jugaba para los Capitanes de Arecibo del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Ambos tienen dos hijos, Sahil Elías y Kokoh Mar.

Burbu a su hijo Kokoh: “Me haces ver la vida desde otra perspectiva”

La animadora Angelique Burgos, mejor conocida como “La Burbu” publicó un hermoso y emotivo mensaje dedicado a su hijo menor, Kokoh Mar Ayuso Burgo, sobre quien asegura ha cambiado su perspectiva de vida.

A través de su cuenta de Instagram, Burgos, publicó un video donde muestra a su hijo menor, al mismo tiempo que le agradece por llegar a su vida a enseñarle muchas cosas como parte del proceso de crianza.

“Kokoh Mar desde que llegaste muchas cosas cambiaron en mi vida, algunas no las entendía, pero hoy reafirmo que eres ese eslabón que faltaba para conectar con otras cosas que DIOS tenía para mí. Cuando nos enteramos que eras un niño especial, no sabíamos cómo tratarte porque no queríamos lastimarte, pero sí educarte con mucho amor, como a tu hermanito mayor. De no hablar nada ya hablas bastante y de no comer nada ya comes alguito. Has superado miedos, molestias y seguirás venciendo en el nombre de JESÚS 🙏🏼💫Me encanta ser tu mamá porque me haces ver la vida desde otra perspectiva. ¡¡¡Tu alegría genuina y tus rabietas son parte de esa esencia que te hace ÚNICO!!!Te amamos demasiado my little k”, expresó.

En el pasado, la animadora ha expresado que su hijo menor es un “niño especial”, pero no se trata de un diagnóstico de autismo. La animadora contó en el 2023, que a su hijo le molestan los ruidos fuertes y en el pasado era una lucha constante a la hora de ingerir sus alimentos.

Sin embargo, la animadora también ha compartido el progreso de Kokoh quien toca piano y hasta le hizo un tierno regalo en su cumpleaños.