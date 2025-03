Noris Joffre a influencer: “Me metí con Sila, no me voy a meter con ella”

La actriz Noris Joffre respondió al video que le realizó la influencer Mayde Figueroa donde la acusa de faltarle el respeto por una serie de parodias que han realizado en las redes sociales sobre su contenido.

En entrevista con Yulianna Vargas en El Circo de La Mega (106.9FM), la actriz resaltó que durante toda su carrera ha realizado parodias de todo tipo y que este contenido que realiza junto a su hijo, Ricardo Díaz Joffre, es simplemente por hacer reír al público.

“Me asombra que la chica no sepa qué es lo que he hecho la mayor parte de mi carrera como actriz, siempre me he destacado como actriz dramática y comediante, pero tengo un padrino en las imitaciones que fue la primera persona que me instó a empezar a imitar y hacer parodias y fue mi amigo y hermano Antonio Sánchez “El Gangster” yo empecé en No Te Duermas imitando a Laura Bozzo. Ella no sabe que he hecho eso toda mi vida, porque no había nacido”, expresó Joffre.

“Imagínate tú, me metí con Sila María Calderón, no me voy a meter con ella”, añadió la actriz.

Sobre cómo comenzó el contenido donde se imita a la influencer, Joffre, explicó que fue su hijo quien la invitó a realizar esta parodia, debido a su gran talento para imitar acentos.

“Mi hijo me hace el acercamiento, de que hay una muchacha que está bien pegá en las redes haciendo este tipo de contenido y yo quiero que tú me ayudes con esto, porque eres buena con los acentos”, expresó.

Joffre aseguró que la influencer en un momento dado aplaudió los videos de ambos estaban haciendo. Igualmente, tanto la actriz como su hijo aseguraron que tienen pruebas de que Figueroa, reconoció que le gustaba la parodia.

“Yo tengo un video grabado de como 18 minutos donde ella dice que le gusta lo que estamos haciendo, que somos muy creativos, que nos sale igualito”, expresó Ricardo Díaz en la entrevista.

El jueves, la influencer Mayde Figueroa, realizó un video donde acusa a Joffre de burlarse de ella y “minimizar” a la mujer latina.

