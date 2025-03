Hijo de Noris Joffre arremete contra Mayde Figueroa: “Yo soy boricua y no me representas”

La actriz Noris Joffre y su hijo, Ricardo Díaz Joffre se defendieron de las alegaciones de la influencer Mayde Figueroa quien los acusó de burlarse del contenido que realiza en las redes sociales.

En una serie de videos publicados en Instagram, la actriz y su hijo, exponen que la influencer fue quien tuvo la idea de colaborar con ambos, luego de que estos comenzaran a imitarla.

“Mi amor, la idea de colaborar fuiste tú, yo vi que querías colaborar y dije, sabes qué, vamos a hacerlo, no te tiré en septiembre cuando fue el trend porque tú estabas en Europa por un mes y no estabas con tu amiga y dije, déjame esperar que ella llegue, no sé de dónde tú eres, esperar que ella esté junto a la colombiana para así poder hacer algo ellas dos juntas, mami y yo, juntos. ¿Me entiendes? ¿Tú de verdad crees que yo te quería atacar y hacer daño? Yo no te hubiera tirado a ti para colaborar”, expresó Ricardo Díaz Joffre, luego de mostrar un video donde Figueroa afirma que quisiera colaborar con ellos.

El hijo de la actriz fue más allá y aseguró que gracias a sus parodias, la influencer cobró mayor notoriedad en las redes sociales.

“La realidad del caso es que yo la pegué a ella, estamos los dos en un buen momento vamos a juntarnos y vamos a hacer algo grande”, expresó.

Del mismo modo, el hijo de la actriz, realizó una descarga contra la joven, asegurando que esta no representa la jerga de los puertorriqueños.

“Yo soy boricua y tú a mí no me representas, tú no hablas como yo. No hablas como la gente de mi país, es así de sencillo. A lo mejor eso es lo que te duele, mala mía, que te tenga que decir la verdad, todo esto es chiste, broma, pero si tú no lo quieres coger de esa manera, alguien te tiene que decir la verdad en la cara”, señaló Díaz Joffre.

Por su parte, la actriz quien acompañó a su hijo en el video explicó que durante toda su carrera ha realizado parodias y que esto no significa “minimizar” la figura de la mujer como alegó la influencer.

Más temprano en una entrevista con Yulianna Vargas en El Circo de La Mega, la actriz, resaltó que como parte de su trayectoria ha imitado a figuras como la exgobernadora, Sila María Calderón.

“Me asombra que la chica no sepa qué es lo que he hecho la mayor parte de mi carrera como actriz, siempre me he destacado como actriz dramática y comediante, pero tengo un padrino en las imitaciones que fue la primera persona que me instó a empezar a imitar y hacer parodias y fue mi amigo y hermano Antonio Sánchez “El Gangster” yo empecé en No Te Duermas imitando a Laura Bozzo. Ella no sabe que he hecho eso toda mi vida, porque no había nacido”, expresó Joffre.

“Imagínate tú, me metí con Sila María Calderón, no me voy a meter con ella”, añadió la actriz.

Sobre cómo comenzó el contenido donde se imita a la influencer, Joffre, explicó que fue su hijo quien la invitó a realizar esta parodia, debido a su gran talento para imitar acentos.

“Mi hijo me hace el acercamiento, de que hay una muchacha que está bien pegá en las redes haciendo este tipo de contenido y yo quiero que tú me ayudes con esto, porque eres buena con los acentos”, expresó.

Noris Joffre y su hijo aseguraron que esta misma noche publicarán otro video imitando a la influencer.