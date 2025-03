“He aguantado bastante”: Mayde Figueroa ante “faltas de respeto” en su contra

La influencer Mayde Figueroa explicó la razón por la cual publicó un video en las redes sociales señalando a la actriz Noris Joffre y su hijo Ricardo Díaz Joffre, de alegadas faltas de respeto por una serie de videos que han realizado parodiándola.

En entrevista con la periodista Yulianna Vargas en Lo Sé Todo, la influencer indicó que nunca colaborará con la actriz y su hijo por “minimizar” a la mujer y fomentar el “hate” (odio) en la sociedad.

“Así lo vi porque estaba viral con los videos de ‘yo soy de Puerto Rico’ y él quiso picar adelante con eso pero no me gustó porque en lo que no estoy de acuerdo no quiero participar en eso. Él me envió un DM haciendo el acercamiento, pero cómo voy a colaborar después de las faltas de respeto, minimizando a las mujeres, no estoy de acuerdo con ese tipo de contenido, mi contenido es sano, enseño contenido de Puerto Rico sobre las localizaciones, comidas, qué es lo que nosotros hablamos y eso es lo que yo quiero promover, no me gusta el hate”, expresó Figueroa.

Del mismo modo, aseguró que ha aguantado bastante los ataques que se le realizan en las redes sociales en su contra.

“Yo siento que he aguantado bastante, pero personas en mi posición hacen cosas dañinas y hasta se quitan la vida, por eso tenemos que ser más consientes y empáticos con los demás porque uno nunca sabe porqué está pasando uno y no fomento ese tipo de hate”, indicó.

La controversia surge luego de que la influencer realizara un video en sus redes sociales acusando al hijo de la actriz de invitarla a colaborar, luego de una serie de videos donde la imitan.

La influencer también acusó a la actriz de “minimizar” a la mujer latina con su imitación.