Jacky Bracamontes rompe el silencio sobre el fallecimiento de su bebé: “duró tres días muerto dentro de mi”

La reconocida actriz de las telenovelas mexicanas, Jacky Bracamontes, marcó una generación en los espectáculos de los años 2000 por compartir papeles al lado de actores como William Levy, David Zepeda, Valentino Lanús y Jaime Camil en proyectos como Sortilegio y Las tontas no van al cielo.

Ahora, en una reciente entrevista en el programa exclusivo de Yordi Rosado, la famosa fue invitada y abrió su corazón, revelando detalles que provocaron un alto impacto en su vida y en la de su familia.

La actriz se sinceró y habló sobre uno de los momentos más difíciles que ha tenido que atravesar, entre estos el fallecimiento de su bebé y cómo recibió la lamentable noticia.

Jacky Bracamontes Jacky Bracamontes cuenta cómo enfrentó la pérdida de su bebé gemelo durante el embarazo (Instagram)

La pérdida de Jacky Bracamontes y su esposo

Jacqueline Bracamontes está casada con Martín Fuentes desde el 2011, y fruto de eso han tenido cinco hijas. Sin embargo, han pasado por pérdidas irreparables. Todo se dio en el 2013 cuando uno de sus hijos falleció y la noticia los tomó por sorpresa.

La artista esperaba gemelos, pero desafortunadamente perdió a uno de ellos, el varón, a quien ya había nombrado ‘Martín’. De acuerdo con Jacky, el embarazo marchaba bien, pero todo se complicó a los 7 meses de gestación, por lo que tuvo que ser intervenida prematuramente:

“Cuando me dijeron ‘ya van a nacer’, yo lloré mucho porque decía ‘están muy chiquitos’... me decían ‘tranquila, o sea, desde más chiquitos nacen y los van a saber tratar’”.

La actriz reveló lo que pasó en la cesárea y la incertidumbre que estaba sintiendo en ese momento por las declaraciones otorgadas por el médico que los estaba atendiendo:

“Nos metemos al quirófano sin saber nada y ya Martín (el bebé) obviamente de cesárea, Martín (su esposo) viendo todo, grabando todo, yo sin saber... entonces algo pasa que Martín se queda en silencio, y luego de repente oigo llorar a un bebé y el doctor dice ‘Jackie bien, Martín mal’.”

Bracamontes sintió más la pérdida de su bebé cuando se enteró que llevaba muerto dentro de su cuerpo desde hace 3 días, por lo que su cuerpo comenzó a presentar contracciones para avisar que algo estaba mal.

“Martín (su esposo) ya sabía porque lo vio, ya el bebé nació, pero ya había fallecido. Por eso empezaron las contracciones tan fuertes porque el cuerpo quería salvar a Jackie, digamos expulsar, ya que algo estaba mal. Entonces Martín manda que me duerman porque yo me empecé a poner mal... antes de que me duerma me traen a Jacky y me empecé a poner muy nerviosa. Le doy un beso y le digo ‘nena, reza por tu hermano, no sé qué le pasa, pero reza para que esté bien’”.

Finalmente, debido a la complejidad emocional que el incidente conlleva, fue sedada a petición de Martín Fuentes y llevada a la sala de recuperación, en la que estuvo 21 días hasta que su hija fue dada de alta.

La lamentable noticia fue compartida por su esposo, quien hasta ahora sigue a su lado.

“No me querían decir en ese momento con la panza abierta desangrándome qué estaba pasando... me duermen, me pasan a recuperación, y cuando despierto le avisan a Martín que yo estaba despertando. Llegó y me contó todo, me dijo ‘el bebé no la libró, nació azulito ya había fallecido’”.

