Rimas Publishing quiere dejar claro que la música es la nueva economía de Puerto Rico

El director ejecutivo de Rimas Publishing, Emilio Morales, celebró la llegada de la nueva sede de la editorial a la Milla de Oro, enfatizando en que no solo de trata de una simple movida de espacio sino un llamado a que el sector empresarial en la isla reconozca que en Puerto Rico existe una nueva economía impulsada principalmente por la música.

En entrevista con Metro Puerto Rico desde el “Bad Bunny Music Room”, estudio dentro de Rimas Publishing en Hato Rey, Morales resaltó el trabajo que se está realizando en la industria musical en la isla, desde donde se están exportando a los principales exponentes del mundo, pero también a los mejores empresarios que impulsan el trabajo que se realiza en las tarimas a nivel mundial.

Morales señaló que a nivel mundial se ha reconocido el calibre del trabajo que realizan los artistas en el escenario, pero no necesariamente se conoce la labor de las personas que hacen posible que el producto salga, así como se hace desde una editorial como Rimas Publishing que cuenta con una plantilla de empleados 100% puertorriqueña.

“Estamos haciendo todo lo posible para así como Bad Bunny pone el nombre de Puerto Rico en alto, que nosotros como empresa podamos dar un buen ejemplo a la comunidad de empresas privadas de esta industria y crear conciencia allá afuera de que la calidad del profesional de la industria que puede haber aquí en Puerto Rico porque lamentablemente no había conocimiento en la comunidad internacional sobre cuán bien educados y preparados estaba la fuerza laboral de esta industria en Puerto Rico, lamentablemente todo fue enfocado en el artista, lo que se ve, la tarima, luces, hacia el espectáculo en vivo pero no conocían cuán buenos podemos ser en temas de administración de catálogos, temas fiscales, contables, temas legales, en temas de licenciamiento estamos dando la batalla de crear conciencia de lo buenos que somos los boricuas”, expresó Morales.

Sin embargo, aunque la música ha sido la principal vitrina de Puerto Rico hacia el mundo, aún no hay suficiente apoyo por parte del gobierno a proyectos específicos que tengan que ver con la creación musical. Esto debido a que la industria, aún no se mide de igual manera que ocurre con el sector turístico o farmacéutico.

“La ley 173, ley de industrias creativas de Puerto Rico tiene unas previsiones pero mayormente en temas fiscales, la mayoría de los beneficios que se ofrecen en Puerto Rico son temas fiscales. En nuestro caso no teníamos eso y hubo que hacer la mejor mayordomía que pudiéramos de los recursos, fuera de eso hemos participado de viajes de industrias creativas del DDEC, pero nuestra industria no está bien medida, hay otras industrias en Puerto Rico como la industria farmacéutica o turística, industrias que son altamente medidas, en Puerto Rico todos los días se sabe cuántas camas de habitación se habitan, pero no se sabe cuántas canciones se hacen todas las noches, cuánto se monetiza, cuánto porcentaje de lo que haces se monetiza, no se sabe”, explicó el director ejecutivo.

Sobre si se puede llegar a medir cuánto contenido musical se realiza en la isla, Morales, indicó que cualquier movida a favor de tener al menos una medida será positivo para la industria.

“Aunque no todo se va a poder medir, lo poco que puedan medir va a ser mejor que lo que tenemos ahora que es muy insuficiente, somos bendecidos aquí porque esta empresa pudo instalarse en Puerto Rico para brindar servicios a más de diez países y realmente lo hacemos a pesar de que no había esa medición, alguien tenía que ponerse a la brecha y empezar el proyecto de país, que es el proyecto de tener una editora full service, desde el principio de la composición musical, hasta que podamos asegurar la vida y el trayecto de esa composición que es la vida del autor más 75 años”, explicó.

Morales quien antes de llegar a la parte empresarial de la industria musical fue parte de agrupaciones como la banda Gomba Jahbari, mostró su orgullo de poder ejercer su profesión en la isla sin tener que trasladarse a ciudades como Los Ángeles o Miami como ocurre en la mayoría de los casos.

“Para mí es un sueño, todavía me toco y no me lo creo porque esto no lo había en Puerto Rico, no había una editorial cuando me gradué de la universidad donde yo pudiera solicitar trabajo y hubo que crearlo desde cero, con mucho esfuerzo con mucho buen mayor domo de las finanzas fuimos creciendo el proyecto poco a poco para que pudiéramos algún día tener no solo las facilidades físicas sino el mejor personal más capacitado posible”, expresó.

La semana pasada Rimas Publishing estrenó su nueva sede en la Milla de Oro desde donde se gestionarán servicios para todos los Estados Unidos y Europa.

