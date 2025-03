“Puerto Rico no me quiere, son unos hipócritas”: Reinaldo Ríos reaparece tras reportarse que estaba “muerto”

Luego de que trascendiera una noticia falsa donde se aseguraba que había muerto, el ufólogo Reinaldo Ríos, realizó unas expresiones donde repudia el comportamiento de los puertorriqueños en su contra al mismo tiempo que aseguró no fue él quien difundió la información.

En entrevista con el programa “El Poder del Pueblo” (TeleOnce), Ríos, explicó que tras sentir unos fuertes dolores en el cuerpo, no encontró citas médicas en la isla, por lo que tomó la determinación de movilizarse a la República Dominicana donde se encuentra en estos momentos.

“Yo llegué a este país (República Dominicana) arrastrado, porque no me querían dar una cita en Puerto Rico porque el sistema no sirve, filas kilométricas de meses, aquí me atendieron en una semana. Estoy en República Dominicana donde hay muy buenos médicos, me lograron controlar esos dolores”, expresó Ríos.

Del mismo modo, se descargó en contra de las personas que hablaron bien de él cuando se creía había fallecido y ahora lo están atacando, debido a que se trababa de una noticia falsa.

“Sí, dicen cosas buenas en aquel momento, cuando me creían muerto, pero cuando se comprobó que fue una confusión me están matando. Fue que llamaron, aparentemente pensaron que era yo que estaba en intensivo, se regó la noticia que me había muerto, pero eso es mentira, Puerto Rico no me quiere, son unos hipócritas y unos falsos todos, yo no puedo seguir ocultando esto, Puerto Rico me ha hecho mucho daño”, expresó.

Ríos señaló que ha sido ignorado sobre sus proyectos con la “Ruta Extraterrestre” entre otras reclamaciones que ha realizado en el pasado.

“Eso es lo que dirán, ano me importa, yo no tengo porqué inventarme esto, yo soy totalmente inocente, estoy molesto con el pueblo de Puerto Rico. Yo sé que Puerto Rico quería en el fondo que yo muriera, hay personas de los medios que me están atacando públicamente, si yo hubiera muerto, lo hubieran celebrado. Puerto Rico no me apoyó con la ruta extraterrestre, con el ovni puerto, Puerto Rico no me quiere”, expresó en el programa televisivo.