Millie Bobby Brown elige una vida más tranquila en el campo, rodeada de más de 60 animales

En medio del ajetreo de Hollywood, Millie Bobby Brown ha encontrado un refugio en la calma de una granja en Georgia, lejos de las luces de la fama. A los 21 años, la joven actriz británica vive en esta propiedad con su esposo Jake Bongiovi y 62 animales. En una entrevista reciente con Call Her Daddy, Brown compartió cómo este lugar ha transformado su vida, ofreciendo una sensación de seguridad y estabilidad que nunca tuvo en su infancia.

El espacio, adquirido por sus padres gracias a los ingresos de Stranger Things, representa mucho más que una casa. Es el hogar donde, por primera vez, pudo experimentar lo que es tener algo propio. “Recuerdo tener por primera vez algo propio, vivir sin miedo por el alquiler”, dijo. A pesar de su éxito en Hollywood, Millie ha optado por vivir de manera diferente a la mayoría de las estrellas, eligiendo no residir en Los Ángeles y manteniendo su presencia en redes sociales al mínimo.

Una vida rural fuera del foco de Hollywood

Millie Bobby Brown se describe como “tradicional pero poco convencional”, una filosofía que refleja su vida en la granja. En una entrevista con Vanity Fair, explicó que vivir en el campo no es solo una cuestión estética, sino algo físico y auténtico. “Si no estás levantando mierda de caballo o lavando una vaca con tus propias manos, entonces esa vida no es para vos”, afirmó, dejando claro su enfoque directo hacia el trabajo agrícola.

Desde su granja, Brown también ha fundado la organización Joey’s Friends, que rescata perros de refugios donde se les iba a sacrificar. Actualmente, 23 de los 62 animales que viven con ella provienen de su protectora, mientras que el resto incluye caballos, vacas, un burro ciego y otros perros. En su tiempo libre, Brown incluso ha tomado clases de veterinaria para poder cuidar mejor de ellos. “Mama, una bulldog, tiene su propia cinta de correr y una televisión que reproduce un video de leños ardiendo”, contó entre risas en una entrevista con Us Magazine.

Una carrera controlada y decisiones personales a su propio ritmo

A pesar de su éxito global como Once en Stranger Things, Millie Bobby Brown ha logrado mantener el control de su vida y carrera. A los 15 años, fundó su propia marca de belleza, Florence by Mills, y publicó su primera novela a los 19. Además, Brown propuso llevar a la pantalla los libros de Enola Holmes, basados en una saga que leía con su hermana.

En el ámbito personal, Brown y su esposo Jake Bongiovi, hijo del músico Jon Bon Jovi, se casaron en mayo de 2024. En Us Magazine, la actriz compartió que ambos discutieron a fondo sus valores y aspiraciones antes de comprometerse, asegurándose de que su decisión fuera la correcta. “Hablamos de nuestras opiniones políticas, del tipo de familia que queremos formar, del hogar en el que queremos vivir... siempre se sintió bien con él”, explicó.

Lejos de las expectativas de Hollywood, Brown mantiene una vida más re

servada y tranquila. “No tengo muchos amigos, por ser quien soy”, dijo a Vanity Fair. “No fui al colegio, y no soy la mejor relacionándome”. Con esta confesión, dejó claro que la granja no es solo su hogar, sino un refugio personal donde puede ordenar el mundo a su manera, lejos del ruido y la presión del espectáculo.