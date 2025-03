Gero Arias, famoso influencer pierde los dedos de la mano en accidente y lo muestra en video

Gero Arias decidió ponerle fin a las especulaciones respecto al accidente que sufrió recientemente, pues internautas dudaban de la veracidad de los hechos, de tal manera que el influencer reveló el gráfico video del momento en el que cae en cuenta de que perdió sus dedos con una expresión de horror.

El influencer de 20 años reconocido por su contenido extremo reveló a sus seguidores que protagonizó un accidente que terminó por causarle heridas graves; no obstante, usuarios de redes sociales se mostraron incrédulos ante la situación, por lo que Gero Arias publicó el video de la pérdida de los dedos de su mano izquierda.

¿Cómo fue el accidente de Gero Arias en el que perdió sus dedos?

El creador de contenido argentino publicó el video de su accidente en X, no obstante la plataforma lo eliminó; aún así usuarios de internet rescataron el metraje por lo que se puede encontrar fácilmente en la red social.

Al video Gero Arias le colocó la descripción: “Fue algo que me dejó muy marcado. Literalmente pensé que no la contaba (...) Fui a acompañar a mi papá a subir un cerro y cuando estábamos subiendo me agarré de una piedra muy grande que se desprendió y empecé a caer cuesta abajo por el cerro rebotando entre las piedras aproximadamente 10 metros, la piedra que se desprendió me cayó encima de los dedos y me quedaron como se ve en el video”.

“Fue un accidente que le podría haber pasado a cualquiera, no estaba arriesgando mi vida ni haciendo nada peligroso (...) Ahora todos pueden sacar sus conclusiones y estoy seguro de que siempre van a buscar algo con lo que criticarme, pero creo que están subestimando el tipo de persona que soy”.

También aprovechó para agradecer a quienes le mostraron apoyo y le creyeron: “De igual manera agradecerle a todos los que me creyeron desde un principio y me mandaron fuerzas. Esto no se va a quedar acá, yo voy a seguir luchando y se vienen nuevos retos por cumplir”.