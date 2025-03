George Harris se presentará por primera vez en Puerto Rico

El comediante venezolano, George Harris, se estará presentando por primera vez en Puerto Rico con su espectáculo “El Pueblo de Uno”.

Según se anunció, Harris estará en el Coca-Cola Music Hall el domingo, 7 de diciembre. Esta será la primera vez que el comediante se presenta en Puerto Rico.

PUBLICIDAD

“Estoy emocionado de llevar mi show a Puerto Rico por primera vez”, afirmó George Harris. “He escuchado tanto sobre la calidez y la pasión del público puertorriqueño, y estoy ansioso por compartir una noche de risa y alegría con todos ustedes”, añadió.

Harris ha sido una figura prominente en la escena de la comedia, conquistando audiencias en todo el mundo con su estilo único y su capacidad para conectar con el público. Con un catálogo de relatos que abordan desde situaciones cotidianas hasta temas más profundos de la vida, su espectáculo es tanto entretenido como provocador.

George Harris ha cautivado a audiencias masivas en todo el mundo de habla hispana. En 2024, más de 75,000 espectadores disfrutaron de sus presentaciones en vivo. Harris ha llenado recintos emblemáticos con capacidad entre 7,000 y 12,000 personas, incluyendo el Movistar Arena en Santiago de Chile, el Luna Park en Buenos Aires, el Palacio Vistalegre en Madrid y el Hard Rock Live en Miami. En reconocimiento a su talento y trayectoria, fue galardonado como el “Mejor Comediante” en la edición 2023 de “The Best of Miami” por el Miami New Times.

Los boletos para este evento ya están disponibles y se pueden comprar a través de Ticketera. Este evento se realizará bajo la producción de Loud And Live.

PUBLICIDAD

¿Qué pasó en Viña del Mar?

El comediante se presentó ante el llamado “monstruo” de Viña del Mar en febrero, donde la audiencia allí presente lo abucheó en varias ocasiones, al punto que tuvo que salir del escenario sin culminar su rutina.

“Tuve una experiencia bastante rara, bizarra, diría yo, una experiencia que no se la deseo a ningún artista internacional, y el balance que sacó después de estas horas, de lo que ocurrió en Viña es que hay muchas cosas que se mezclaron en esta situación, muy incómodas, yo no debí aceptar la invitación a Viña porque recibí muchas amenazas de que eso iba a pasar, por meses”, expresó Harris es entrevista con Telemundo en Miami, luego de la presentación.