Ellen Pompeo: “No quería un papel igual a Meredith”

Cuando Ellen Pompeo recibió el guion de su nueva serie ‘Good American Family’, no estaba muy segura de querer interpretarlo. Basada en una historia real, la miniserie sigue a una pareja de Indiana que adopta a una niña ucraniana con una rara forma de enanismo. Con el tiempo, sus nuevos padres empiezan a sospechar que no es una niña sino una mujer adulta pretendiendo ser niña y les preocupa que sus vidas corran peligro. “Pensé que aceptar esta serie iba a ser un gran desafío”, declara Pompeo en nuestra entrevista virtual. Sin embargo, Kristine Barnett es exactamente el tipo de papel que Pompeo llevaba tiempo buscando para cambiar de registro después de interpretar a la Dra. Meredith Grey en televisión durante 21 temporadas. “Los actores queremos interpretar un variado abanico de sentimientos y de personajes, no quería un papel igual a Meredith porque a ella ya la interpreto en otra serie”.

‘Good American Family’ se centra en la familia Barnett, quienes adoptaron a la niña huérfana ucraniana Natalia Grace Barnett. Los progenitores están recreados por Ellen Pompeo y Mark Duplass, y la debutante actriz británica Imogen Faith Red da vida a Natalia Grace. Contada desde varias perspectivas, la miniserie, que debutó en Disney+ el 19 de marzo, se relata en ocho episodios. En la vida real, los padres Barnett alegaron que Natalia era violenta, tenía problemas mentales, planeaba asesinar a toda la familia y los estafaba fingiendo ser menor. El caso se convirtió en la sensación mediática del 2014 en Estados Unidos, además de ser uno de los casos criminales más extraños del país. Natalia y los Barnett permanecieron en el ojo público durante las continuas batallas legales que mantuvieron después de cambiar legalmente la edad de Natalia y abandonarla en un apartamento alquilado mientras el resto de la familia se mudaba del país.

“Con el objetivo de explorar distintas perspectiva, prejuicios y trauma, hemos querido que el personaje de Ellen Pompeo narre en voz off la serie, mientras al mismo tiempo la vamos viendo desde múltiples perspectivas hasta finalizar con la prensa sensacionalista y los tribunales” explica Sarah Sutherland, co creadora de la serie e hija del actor Kiefer Sutherland. Anunciada en el verano de 2022, Pompeo se vio obligada a reducir su participación en ‘Anatomía de Grey’, donde también es productora ejecutiva. Sin embargo, continuó trabajando como narradora semanal de voz en Grey. Al finalizar el rodaje de ‘Good American Family’, volvió a aumentar su participación en la 21.ª temporada de ‘Anatomía de Grey’. “Creo que soy una persona con bastante resistencia; llevo 21 temporadas en una serie de televisión y creo que es algo que quizás heredé de Boston. Soy una auténtica bostoniana y resistir es una de mis fortalezas” continua Pompeo “es fantástico dar el salto a esta serie después de tantos años interpretando a Meredith y aunque también me toca narrar en off, los personajes no pueden ser más distintos”. Como productora y narradora, Ellen admite la efectividad de contar una misma historia desde distintos puntos de vista. “Lo que hace que la voz en off sea efectiva es la idea general de que tu y yo podemos ver algo y cada una tiene una idea completamente diferente de lo que hemos visto. Eso está ocurriendo constantemente en el mundo actual. Todos vemos lo mismo, sin embargo tenemos opiniones muy diferentes sobre lo que vimos o lo qué es. Ojalá podamos estar de acuerdo en ver lo mismo, pero no siempre es así. Como actor, interpretar estos personajes y contar una historia como esta resulta muy convincente porque habla de la condición humana. Tú y yo podemos ver exactamente lo mismo y obtener dos versiones completamente distintas de lo que acabamos de ver. Así que la voz en off refleja la versión de Kristine mientras la historia va mostrando otras cuantas que también existen. Es una pieza clave en la historia” explica la actriz.

“A veces asumimos demasiadas responsabilidades y a veces tomamos malas decisiones, pero creo que, en el fondo, las madres tienen las mejores intenciones, y de ahí partí” — Ellen Pompeo, actriz

El actor Mark Duplass, compañero de Jennifer Aniston en ‘The Morning Show’ y la única actriz que podría quitarle a Pompeo el título de reina de la televisión, asume el papel de protagonista junto a Ellen. “Ella no lo dice, pero para mí ha sido emocionante rodar esta serie porque sabía lo importante que era para ella después de tantos años en ‘Anatomía de Grey’. Quería sentir el estrés, la tensión, los nervios, lo que significa tener el primer trabajo después de tanto tiempo porque da miedo lo que la gente piensa, pero me he quedado maravillado con su rol de liderazgo en la interpretación y en la producción. Ha sabido transmitir confianza y, al mismo tiempo, controlar su vulnerabilidad, los nervios y el miedo; es muy difícil. La admiro por darme una clase magistral de cómo ser la número uno en el rodaje” dijo Duplass

A sus 55 años, la actriz televisiva mejor pagada de la industria admitió prepararse intensamente para interpretar a Kristine Barnett. “Al principio el personaje no me pareció que fuera para mí. Luego, fui leyendo libros sobre maternidad, informes policiales de sus juicios, entrevistas con ella y entendí que debía conectar el aspecto físico de mi personaje con sus emociones si quería representarla de forma adecuada. Como actriz me gusta prepararme para conseguir una interpretación veraz por muy incómoda que me sienta en algunos momentos”. En realidad, no le tocó sólo investigar, la actriz reconoce que usó su experiencia como madre para dar forma a Barnett. “El punto de partida para crear este personaje fue el amor de una madre. Toda madre tiene la intención de amar a sus hijos y hacer todo lo posible para brindarles el amor, el apoyo y la ayuda que necesitan. A veces asumimos demasiadas responsabilidades y a veces tomamos malas decisiones, pero creo que, en el fondo, las madres tienen las mejores intenciones, y de ahí partí. Toda madre ama a sus hijos, pero muchas pueden equivocarse”.

La estrella, que comparte con su esposo Chris Ivery a sus hijos Stella Luna, de 15 años, Sienna May, de 10, y Eli Christopher, de 8, reconoce que el viaje de Kristine terminó cambiándola y moldeándola. “Creo que estoy muy interesada en cómo me cambió y me moldeó. Creo que ahora soy más consciente del daño que se puede causar a un niño, ya sea por acción o inacción, y de lo reactivo que uno es como padre. Gran parte de la crianza se basa en el ego, porque nos vemos reflejados en nuestros hijos. Queremos ser auténticos, pero no sabemos cómo responder cuando no obtenemos la reacción que se espera o desea de los hijos. Este personaje me hizo ser más consciente de eso”.

Reina de la televisión y las plataformas

Pompeo reveló en una reciente presentación para anunciantes de Walt Disney que ‘Anatomía de Grey’ es la serie de Disney más vista a nivel mundial. Hasta la fecha, la serie insignia de la productora de Shonda Rhimes ha acumulado 3200 millones de horas de streaming en los servicios de Disney+, Hulu y Star+ en todo el mundo. Además, puede verse también en Netflix desde 2009. Grey es un excelente ejemplo de lo que durante mucho tiempo ha sido el ingrediente secreto del éxito de Netflix. Si bien las nuevas series y películas originales suelen ser lo que atrae a los espectadores, el público que busca series que les hagan compañía se decantan por títulos como ‘Grey’, ‘Friends’ o ‘Sexo en Nueva York’.

‘Anatomía de Grey’ cuenta con 430 episodios, lo que la convierte en una mina de oro para maratones de series. Pompeo, quien fundó la productora Calamity Jane, reflexionó sobre cómo sus años trabajando en ‘Anatomía de Grey’ junto a la creadora Shonda Rhimes han influido en los proyectos que ha emprendido. “Obviamente, tengo un legado fantástico trabajando con Shonda. Ella cambió el panorama televisivo para mejor. Ella cambió los personajes femeninos de la televisión para siempre. Así que he aprendido de la mejor”. Además afirmó que le motiva contar historias inclusivas sobre todo tipo de seres humanos. “Lo que más me enorgullece de ‘Good American Family’ son dos cosas que considero fundamentales. Primero, para muchos de nosotros en Hollywood, la inclusión es fundamental. Contar historias inclusivas y asegurarnos de que la gente se sienta vista y escuchada era nuestro objetivo. Es algo que hemos logrado delante y detrás de la cámara. El mundo está compuesto por muchos tipos diferentes de seres humanos y, como artistas y creadores de contenido, si podemos reflejar cómo es el mundo, estaremos haciendo un buen trabajo. Segundo, quería abrir el corazón de la gente, hacerles sentir y tal vez hacerles preguntarse por qué me siento así, por qué pienso así, por qué estoy juzgando a la gente. Los artistas podemos hacer que los espectadores se sientan más cálidos y empáticos entre sí. El mundo necesita más empatía y de eso es de lo que estoy más orgullosa con esta serie”.

¿Quién es Natalia Grace Barnett?

Natalia Grace Barnett es una huérfana ucraniana que fue adoptada por la pareja de Indiana, Kristine Elizabeth Barnett y Michael Barnett, en 2010. Los Barnett creían que Natalia tenía entre 6 y 7 años cuando la acogieron.

A Natalia le diagnosticaron displasia espondiloepifisaria congénita, un trastorno genético poco común que afecta los huesos y la columna vertebral, provocando baja estatura y otras anomalías. Los Barnett afirmaron, poco después de traerla a casa, que Natalia no tenía la edad que figuraba en su certificado de nacimiento, ya que supuestamente tenía vello púbico, menstruación y una enfermedad mental. La pareja no solo alegó que el trastorno genético de Natalia la hacía parecer mucho más joven, sino que además los estaba estafando y poniendo en riesgo su seguridad debido a sus tendencias violentas.

Se recurrió a médicos, pruebas de ADN, genetistas y a una mujer ucraniana que afirmaba ser la madre biológica de Natalia para intentar determinar su verdadera edad e impugnar la edad de Natalia en los tribunales.

En 2012, un juez del condado de Marion alteró el registro de nacimiento ucraniano de Natalia para indicar que tenía 22 años, en lugar de los 11, la edad que se creía anteriormente, a pesar de que los informes médicos confirmaban que Natalia era en realidad una niña y de la falta de pruebas sólidas que demostraran lo contrario. Posteriormente, los Barnett inscribieron a Natalia en la asistencia pública, dejándola sola en un apartamento en Lafayette, Indiana, en julio de 2013. La pareja y sus otros hijos se mudaron a Canadá, donde su hijo mayor planeaba asistir a la universidad. Natalia fue desalojada del apartamento un año después y la pareja fue acusada de abandono de una persona dependiente.

