¿Regresará la Bruja Escarlata? Elizabeth Olsen cierra las puertas a posibilidad de regresar a Marvel

Es el fin de una relación de casi diez años. Elizabeth Olsen, conocida por traer a la vida a la Bruja Escarlata en el Universo Cinematografico de Marvel (UCM), parece haber cerrado las puertas a la posibilidad de regresar a la exitosa franquicia.

El personaje de Olsen no solamente se trata del más poderoso del universo ficticio de los personajes basados en Marvel Comics, sino que además la versión que Olsen trae a la pantalla es una de las favoritas de los seguidores de la franquicia filial de Disney. La última vez que fue vista fue en ‘Doctor Strange en el multiverso de la locura’, donde aparentemente había muerto.

¿Qué dijo Elizabeth Olsen sobre regresar a Marvel?

A pesar de su presunta muerte en la cinta, muchos fanáticos especulaban con el posible regreso de ‘Lizzie’ en el papel de la poderosa mutante, ya sea habiendo sobrevivido o tal vez como una nueva versión de algún universo alterno, pues esta ha sido una temática ya abordada en las más recientes producciones de Marvel, que ha permitido el regreso de varios otros actores queridos en papeles que ya se habían dado por tener sus ciclos terminados.

Ante estas interrogativas, la propia actriz ha roto el silencio y confirmó a The Hollywood Reporter, si estará participando en ‘Avengers: Doomsday’ y ‘Avengers: Secret Wars’, las nuevas películas de Anthony Russo y Joe Russo para Marvel.

“ No, vuelvo a Estados Unidos para rodar un piloto para FX ”, afirmó de manera concisa la interprete de Godzilla, según señaló el reconocido medio. Este piloto será para una serie titulada ‘Seven Sisters’, que marcará el reencuentro entre la actriz y Sean Durkin, el director de su primera película.

En la entrevista, Olsen también ha hablado acerca de su regreso al cine más pequeño, más de autor. La actriz comenzó su camino en este sector de la industria, pero con su participación en grandes franquicias se fue alejando, aunque nunca se desvinculó por completo. “Marvel y su influencia toman mucho tiempo físico y espacio en el mundo, así que es muy importante para mi elegir proyectos fuera de Marvel que reflejen mi propio gusto”, confiesa la estadounidense.

“Tu gusto crea el artista que eres, y eso es algo en lo que no pensaba cuando empecé a trabajar. Simplemente estaba agradecida por poder trabajar como actriz. Quería desafiarme a mí misma en diferentes papeles y realmente no estaba pensando en mi gusto. Así que la oportunidad de volver a películas como esta es un reflejo de la gente con la que quiero trabajar y, en cierto modo, de mi propio gusto personal, incluso si no soy la cineasta”, dijo Olsen.

Pese a esto, aunque por los momentos no parezca viable su regreso en un corto o medio plazo, ni ella ni Kevin Feige han descartado por completo la posibilidad de que vuelva al UCM.