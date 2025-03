¿Quién es Mafian TV, el influencer señalado de acosar a menor de edad en Facebook?

En las últimas horas el video publicado por Mr Doctor hizo que miles de personas comenzaran a buscar el nombre de Mafian TV, pero ¿Quién es? Mafian TV es el nombre de un canal de YouTube que cuenta con más de un millón de suscriptores.

Fabian Pasos, el hombre que sale en el espacio antes descrito, es un comunicador y creador de contenido mexicano que ha ganado notoriedad por su cobertura de noticias y casos de interés social, a menudo con un estilo directo y controvertido. Este influencer causó polémica por su seguimiento detallado del caso de Debanhi Escobar, una joven desaparecida y encontrada muerta en Nuevo León. Ahora, Fabian está en medio de otra controversia tras ser acusado de acosar a una menor de edad.

De acuerdo con lo dicho en la grabación de Octavio Arroyo, Mafian TV, mantuvo charlas con una niña de 14 años: “La persona que me los brindó me pidió que le diera la voz que ella ni sus padres tuvieron en su momento. Su nombre es Dana y ahora ya tiene poco más de 20 años, pero esta es su historia”, dijo el especialista en salud antes de mostrar los supuestos audios de la víctima.

“Hola Octavio, buenas noches. Bueno, te relato el acosó que yo pasé por parte de Fabian Pasos cuando yo tenía 12 o 13 años aproximadamente. Yo desde pequeñita siempre quise incursionar en el medio del modelaje, de la actuación y me empecé a hacer un poco popular por medio de videos que yo subía a YouTube haciendo retos, etcétera. Empecé a interactuar mucho con Facebook y en ese entonces con Vine, pero obviamente hacía contenido pues de niña”, comenzó a describir Dana.

“Recibo una solicitud por parte de de este hombre, de Fabián Pasos, y en ese entonces este tipo era famoso, entre comillas, o al menos tenía su espacio en el programa de Al Extremo. (...) Yo lo veía como ’ah, wow, alguien famoso'. Me mandó solicitud, yo me aseguré de que sí era real y sí”, describió la mujer que señala al youtuber de acosarla.

“Empezó el tema de mamacita, cuándo nos echamos unas chelas. Te lo estoy escribiendo exactamente como como lo decía (...) Pasó un tiempo, yo ya tenía 14 años y entre esos mensajes me decía: “No, es que si no fueras menor de edad, yo ya te había invitado a mi depa” y es notorio que yo siempre le puse como un límite de ‘tengo 14 años, no sé si recuerdas’. El me decía ‘mamasita sabrosa’ y siempre era como ‘no sé si sabes que tengo 14 años, ¿cómo que sabrosa?“, y él era muy insistente en ese tema”.