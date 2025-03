Poderoso mensaje de Funky Joe para Alex Delgado

El locutor José Vallenilla, mejor conocido como “Funky Joe” realizó un poderoso mensaje para el periodista Alex Delgado quien este mes fue diagnosticado con cáncer y ya comenzó su proceso de quimioterapias.

En un segmento de El Circo de La Mega, Vallenilla, aprovechó para pedirle al público que le brinden fortaleza a través de sus oraciones y apoyo al periodista, ya que como sobreviviente de cáncer, asegura esto sirve de gran ayuda y soporte.

“Si me dejo llevar por mi propia experiencia agarrarse de Dios es lo más importante, luego el apoyo de la gente es extraordinario, porque la gente cuando te apoya, sientes el cariño y el amor, incluso cuando te apoya gente que no normalmente conoces sino que son personas random, que te dicen cosas extraordinaria, es un proceso bien difícil, pero es un proceso extraordinario para el ser humano, para la persona que lo está pasando a nivel espiritual es un momento que tienes que detener todo y hacer una introspección y esa oportunidad te la ofrece el reto del proceso y descubres cosas de ti mismo que no sabías porque nunca te habías enfrentado a algo así”, expresó el locutor.

Vallenilla también le deseó lo mejor a Delgado durante el proceso que comenzó el lunes: “Declaramos que está sano, que todo salga perfectamente bien y salga de ese proceso”.

Del mismo modo, Funky Joe, le envió palabras de aliento a Delgado en este proceso y enfatizó en que lo más importante es ir de la mano de Dios.

“Es una batalla épica, yo le deseo a Alex lo mejor, sé que está agarrado de Dios y sé que hay mucha gente que le está dando esa buena vibra que es lo que en este momento necesita, necesita esa buena vibra de la gente, igual que todos los pacientes de cáncer requieren eso”, expresó Funky Joe.

“Cuando eres figura pública tienes el asunto de que mucha gente te conoce y recibes una sobredosis de cariño”, añadió.

Ayer, el periodista Alex Delgado comenzó su proceso de quimioterapias. En una intervención en NotiUno 630, emisora de la cual es director de programación, aseguró que mientras tenga fuerzas continuará sus labores.