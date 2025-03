Lele Pons es comparada con Hailey Bieber por esta razón: Su tío Chayanne estuvo implicado

Desde hace varios días, se hizo tendencia en redes sociales el documental de YouTube donde demostrarían que Hailey Bieber ha estado obsesionada con ser Selena Gómez, revelando detalles inesperados de lo que posiblemente ha sido la manera en la que Hailey logró convertirse en esposa de Justin Bieber.

Si bien esto desató una ola de controversias en redes sociales, unos apoyando a Selena, y otros respaldando a Justin y Hailey Bieber, el tema sirvió para que en Latinoamérica se desempolvara un video de hace tres años donde Lele Pons revela la manera en la que logró ser novia y esposa del cantante Guayna.

¿Por qué están comparando a Lele Pons con Hailey Bieber?

Resulta, que en dicho video de hace un tiempo, Lele relata al detalle cómo fue su plan para tratar de conquistar a Guayna, su actual esposo y padre de su hijo que está por nacer: “No quiero ser amiga de él. Me obsesioné, no me importa si tiene novia, y yo dije lo voy a tener. Llamo a Sebastián Yatra y digo ‘Sebastián, necesito que hagas fiesta en tu casa, privadas con él’. Sebastián dijo que no conocía al muchacho, solo tenían una canción. Ahí cuando lo invitaba, hacíamos el juego de ‘Verdad o reto’ y yo les decía que no lo reten con nadie más en esta fiesta, solamente conmigo que me bese y que me toque lo que sea. Ahí estaba traba de traerlo”.

Inclusive, llegó a mencionar la meticulosa estrategia que tuvo que aplicar con su familia par quedar bien con Guayna, donde hasta tu famoso tío Chayanne estuvo implicado: “Lo mejor de todo es que le dije a mi familia ‘vamos a hacer una cena y va a venir Guayna. Todo el mundo agarren sus celulares que yo les mandé lo que tienen que decirle a Guayna’, y mi tío Chayanne también estuvo ahí”.

Esto se volvió tendencia en redes sociales, a tal punto que la llegaron a comparar con Hailey Bieber y el documental publicado hace seis meses.