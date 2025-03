Indignada Alba Reyes con hombre que le ofreció $3,600 a cambio de que le mostrara los pies

La actriz y Miss Universe 2004, Alba Reyes Santos, se mostró indignada en sus redes sociales luego de que un seguidor le hiciera una propuesta indecente a cambio de dinero.

Según se explicó en el programa de entretenimiento Lo Sé Todo (Wapa TV), la exreina de belleza se encuentra vendiendo trajes de gala a través de sus redes sociales. Sin embargo, uno de sus seguidores le hizo una propuesta fuera de lugar.

La captura de pantalla publicada por la propia Reyes en sus redes sociales muestra cómo el usuario no identificado le propone pagarle $3,600 por una serie de videollamadas donde esta le muestre sus pies, algo que no tiene nada que ver con los trajes que está vendiendo.

“Estoy dispuesto a pagarte $3,600 dólares dos minutos de video llamada mostrando tus pies todos los viernes”, lee el mensaje del usuario.

Mientras que Reyes le responde: “Esto es un traje”. A lo que el usuario contesta: “Ah bueno está bien, solo quería hacer negocio contigo, pero dale (sic.)”.

Junto con la captura de pantalla, la exreina de belleza realizó un escrito indignada por la actitud de algunos hombres que realizan este tipo de mensajes a las mujeres en las redes sociales.

“El mundo está mal, los hombres están desenfocados, quería pensar que era un error ortográfico pero no. Además, se nota que nunca me ha visto los pies porque si de fotos de mis pies necesitara sobrevivir estaría duro, difícil”, escribió Reyes.

A finales del 2024, Reyes, se convirtió oficialmente en abogada tras aprobar su reválida de derecho.

“PASS! Lo que estuvieron conmigo en este proceso saben lo difícil y sacrificado que fue. Es sin duda lo más difícil que he hecho en mi vida, dormí quizás 3-4 diarias por meses, estudiando después que Noah se dormía, tomando dinero prestado para poder pagar el examen; poder pagar el cuido por unas horas al día que no eran ni remotamente suficientes para lo que hay que estudiar para este examen. Pagué los gastos del viaje con tarjetas de crédito, una semana antes pensé que no iba a poder hacerlo porque no tenía dinero para el hotel”, comenzó escribiendo Reyes Santos en su cuenta de Facebook, junto a un video de su reacción.

“No quiero romantizar el proceso de hacer esto como madre soltera porque creo que es importante dejar de normalizar que las mamás tengan que pasar por tanto para poder lograr las cosas. Pero celebro esto porque me mate para lograrlo!”, agregó la también modelo.

En el videoclip, se puede ver a la exreina de belleza frente a una computadora. Acto seguido, lanzó un grito y dijo emocionada y con lágrimas en los ojos: “La pasé”.