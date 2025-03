Ben Affleck revela que ya no le interesa el cine de superhéroes: “Batman fue una experiencia insoportable”

Ben Affleck ha dejado claro que su paso por el cine de superhéroes no es algo que quiera repetir. En una entrevista reciente con GQ, el actor y director habló con franqueza sobre su experiencia interpretando a Batman, un papel que no solo estuvo marcado por diferencias creativas, sino también por una carga personal significativa. Según Affleck, esa etapa fue sumamente difícil y, aunque no necesariamente por las razones que muchos podrían imaginar, dejó claro que no tiene intenciones de regresar al género.

El actor, quien debutó como el Caballero Oscuro en Batman v Superman: El origen de la justicia (2016), y luego participó en La liga de la justicia de Zack Snyder (2017 y 2021), reveló lo que fue para él una “experiencia insoportable”. A pesar de la gran oportunidad que representaba interpretar a uno de los superhéroes más icónicos, Affleck admitió que ya no siente la misma pasión por el género.

Ben Affleck como Batman

La mala experiencia de Affleck con Batman

En la entrevista con GQ, Ben compartió que hubo varias razones por las que su experiencia interpretando a Batman fue tan negativa. “Hay varias razones por las que fue una experiencia realmente atroz”, expresó el actor. Sin embargo, aclaró que no todo se debía al hecho de trabajar en una película de superhéroes. “No estoy interesado en volver a ese género, no por esa mala experiencia, sino simplemente porque he perdido el interés en lo que me atraía de él en un principio”, explicó.

Affleck también reconoció que durante esa época no estaba pasando por su mejor momento emocional, lo que afectó aún más su experiencia en el set. “Parte de mi mala experiencia se debió a lo que yo mismo estaba llevando al set todos los días. No estaba trayendo mucha energía positiva a la ecuación”, dijo. El actor detalló que, aunque no causó problemas, su enfoque era simplemente cumplir con su trabajo y regresar a casa, sin involucrarse emocionalmente en el proceso creativo.

La lucha personal de Affleck durante la filmación

A pesar de disfrutar algunos aspectos de su Batman, como la idea de representar a un Bruce Wayne “mayor, roto y dañado”, Affleck reconoció que el tono oscuro y maduro de las películas podía haber alejado a parte de su audiencia. “Lo que ocurrió fue que empezó a volverse demasiado adulta para una gran parte del público”, comentó, incluso mencionando que su propio hijo se asustó con la película. “Y cuando me di cuenta de eso, dije: ‘Oh, mierda, tenemos un problema’”, añadió.

El actor también reflexionó sobre cómo este enfoque creativo generó tensiones dentro de Warner Bros., con un director que quería mantener ese tono y un estudio que intentaba atraer a un público más joven. “Y cuando tienes dos partes queriendo hacer algo completamente diferente, es una receta para el desastre”, dijo. En entrevistas previas, Affleck ya había señalado cómo el interpretar a Batman afectó negativamente su vida personal y profesional, recordando en marzo de 2023 que fue “la peor experiencia” de su carrera.

En su lucha personal contra el alcoholismo durante el rodaje de La liga de la justicia, el actor llegó a sentirse atrapado, pensando que “estaba de vuelta en el hotel y pensaba: ‘Es esto o saltar por la ventana’”. En cuanto a su regreso al pers

onaje en The Batman, Affleck reveló que, aunque estuvo cerca de interpretar y dirigir la película, un consejo de un amigo lo hizo dar un paso atrás. “Le mostré el guion a alguien y me dijo: ‘Creo que el guion es bueno, pero también creo que si haces esto, vas a beber hasta morir’”, relató el actor.