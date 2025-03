¿Quién es Vanessa Trump, la nueva pareja de Tiger Woods con quien él quiere “pasar la vida juntos”?

Hay amor en el aire para Tiger Woods. El famoso golfista y la exmujer de Donald Trump Jr., hijo del presidente Donald Trump, Vanessa Trump, confirmaron su relación sentimental este domingo, que, según viejos reportes empezó desde hace unos meses.

El medio estadounidense ‘Page Six’ había sido el primero en informar sobre la relación, que ahora fue confirmada por el propio Woods. Aparentemente, todo empezó el Día de Acción de Gracias de 2024 y, aunque fuentes consultadas por el diario apuntan a que la relación todavía “no es muy seria”, señalan también que “va en esa dirección”. “ Son una buena pareja, sensatos. Les gusta evitar el drama y comparten muchos de los mismos valores ”, agregan.

En una publicación de Instagram, el famoso golfista compartió imágenes con Vanessa, dándole la noticia al mundo. “ ¡El amor está en el aire y la vida es mejor contigo a mi lado! Esperamos con ansias nuestro viaje juntos a través de la vida”, dijo Woods en X, donde tiene 6,4 millones de seguidores, agregando: “En este momento, agradeceríamos privacidad para todos aquellos que están cerca de nuestros corazones”.

Naturalmente, la noticia no sorprendió a muchos, pues ya se había especulado bastante sobre este romance. Sin embargo, todos reaccionaron a la unión de forma positiva, incluyendo a Ivanka Trump que comentó “muy feliz por ambos”, seguido de emojis con corazones.

¿Quién es Vanessa Trump, la exnuera de Donald Trump con quien Tiger Woods ahora quiere “pasar la vida juntos”?

Vanessa Kay Trump, nacida Vanessa Kay Pergolizzi y después Haydon, es una socialité, actriz y exmodelo estadounidense que estuvo casada con Donald Trump Jr, hijo mayor del actual mandatario del país, desde 2005 hasta su separación en 2018.

La hija de Vanessa, Kai, ha compartido en varios torneos y va al mismo colegio que los hijos del golfista, que es un exclusivo centro en Palm Beach, Florida, y este parece haber sido el punto de unión entre la leyenda del golf y la exnuera de Trump. De hecho, hace unos meses, los dos fueron vistos en un torneo en febrero.

Una amiga de Vanessa asegura que su relación no es fruto de idolatrar al deportista. “Saldría con él incluso si no fuera famoso. La fama no interesa, eso es lo que más le gusta de él”, recalcan. “ Ella viene a casa de Woods, pero no viven juntos. Viene, se queda a dormir y se va por la mañana. Lo hace varias noches a la semana. Les encanta pasar el rato, cenar y charlar . Se quedan en casa, han decidido que todavía no le quieren dar importancia y salir en público”.

Woods, por su parte, se separó en 2010 de Elin Nordegren después de que saltara a la luz un escándalo por una infidelidad por parte del deportista. Desde entonces, se le conocieron dos relaciones serias: con la esquiadora olímpica Lindsey Vonn y la que mantuvo con la gerente de uno de sus restaurantes, Erica Herman. A sus 49 años, Tiger tiene dos hijos en común con Nordegren.