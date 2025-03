Alex Delgado se muestra positivo en comienzo de tratamiento contra el cáncer

El periodista Alex Delgado inició este lunes su tratamiento contra el cáncer.

A través de su cuenta de Instagram, el periodista compartió un mensaje anunciando el inicio de su tratamiento de quimioterapias.

PUBLICIDAD

Asimismo expresó estar “muy entusiasmado” por iniciar el tratamiento contra la enfermedad.

“¡Arrancamos el maratón! Hoy comenzamos tratamiento y estoy muy entusiasmado por iniciar el mismo. Vendrán días con muy poco espacio para sonreír, pero van a ser momentos. Una vez salga de esto la sonrisa va a ser bien larga", escribió.

Añadió: “Sé que no correré solo esta carrera. No dejen de orar por mí, y no me dejen atrás orar por todos los enfermos de cáncer y cualquier otra condición”.

Delgado comunicó esta mañana en la emisora radial NotiUno 630, de la cual es director de programación, que el pasado viernes se le colocó el “med pod” y que durante el fin de semana estuvo adolorido, sin embargo, ya el lunes se encontraba realizando sus labores.

“El pasado viernes me pusieron el med pod, un instrumento en la clavícula que va conectado a una vena importante en el cuerpo y por ahí se transmite lo que es el tratamiento de quimioterapias, la herida está bien, en el fin de semana un poco de dolor, pero manejable, me siento perfectamente bien”, expresó Delgado.

PUBLICIDAD

Igualmente, indicó que continuará realizando su trabajo tanto en la emisora radial como en televisión, en el programa Jugando Pelota Dura (TeleOnce) ya que son actividades que lo mantienen distraído y pensando positivamente.

“Los entiendo y les agradezco la preocupación, estamos tomando las medidas, uno necesita trabajar, a parte de lo económico, la parte de distraer la mente, yo me siento aquí con ustedes, se me olvida todo y mantengo esa actitud positiva”, expresó Delgado.

Del mismo modo, agradeció el apoyo recibido por el pueblo puertorriqueño que asegura le ha brindado mayores fuerzas para seguir hacia adelante.

¿Qué tipo de cáncer padece Alex Delgado?

El periodista reveló que enfrenta “un tipo de cáncer peligroso, bastante avanzado”.

Fue en el programa de televisión en En La Mañana por TeleOnce que el comunicador reveló que se trata de un sarcoma de tejido blando en estadio 4.

Asimismo indicó que estará recibiendo quimioterapias para combatir la enfermedad.

“[El tratamiento] va a ser quimioterapias varios meses. Sí se consultó en Boston y en Tampa. Al momento no hay tratamiento experimental que me puedan aplicar a mi, pero sí hay unos protocolos estándares para comenzar el tratamiento”, explicó.

¿Qué es el sarcoma de tejido blando?

De acuerdo con Mayo Clinic, el sarcoma de tejido blando es un tipo de cáncer poco común que comienza como una multiplicación de células en el tejido blando del cuerpo.

Los tejidos blandos conectan, sostienen y recubren otras estructuras del cuerpo; como los músculos, la grasa, los vasos sanguíneos, los nervios, los tendones y el revestimiento de las articulaciones.

El sarcoma de tejido blando puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, sin embargo es más común en los brazos, las piernas y el vientre.

Según Mayo Clinic, existen más de 50 tipos de sarcoma de tejido blando.

Estos tipos de cáncer pueden ser difíciles de diagnosticar, ya que pueden confundirse con otros tipos de crecimientos.

¿Qué es cáncer en estadio IV?

Según el Instituto Nacional de Cáncer, el estadio IV significa que el cáncer se disemina desde el lugar donde se formó hasta una parte del cuerpo lejana.

El proceso por el que las células cancerosas se diseminan a otras partes del cuerpo se llama metástasis.