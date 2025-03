Shawn Mendes reacciona a fotos de Bad Bunny para Calvin Klein

Las fotos del exponente urbano Bad Bunny en ropa interior para la marca Calvin Klein revolucionaron las redes sociales.

Las imágenes del ‘Conejo Malo’ se hicieron más que virales, pues fueron compartidas por miles de seguidores en las redes sociales con diversos comentarios.

PUBLICIDAD

Sin embargo, en la publicación de Bad Bunny, llegó una reacción inesperada: la del cantante canadiense Shawn Mendes.

“Guapo”, fue lo que comentó Shawn Mendes.

Inmediatamente el comentario causó diversas reacciones por parte la comunidad digital, quienes no dudaron en responder a lo escrito por el intérprete de ‘There’s Nothing Holdin’ Me Back’.

Bad Bunny desde sus redes sociales Foto: captura Instagram @badbunnypr

Es de recordar que Calvin Klein tiene diversos embajadores de su marca, siendo Bad Bunny uno de los del año 2025.

Mientras que Shawn Mendes ya lo había sido a principios del mes de mayo del año 2019.

PUBLICIDAD

Al igual que las fotos de Bad Bunny, las de Shawn Mendes también generaron diversas reacciones en ese entonces.

Las imágenes de la campaña de Bad Bunny para Calvin Klein son del fotógrafo ítalo-estadounidense Mario Sorrenti, mejor conocido por sus extensiones de modelos desnudos en las páginas de Vogue y Harper’s Bazaar.

Sin embargo, en la publicación de Bad Bunny no solamente destaca el comentario hecho por Shaw Mendes, pues la colombiana Ana del Castillo también hizo lo suyo con su acostumbrada forma de ser. “Cosa bellaaaa, dale boxer a mamaaaaaaaa 😍 😍 😮‍💨 🤤“, escribió la cantante Ana del Castillo.

Por otra parte, hasta usaron la línea de una de sus últimas canciones para llenar el post de halagos junto a otras reacciones como “Un aplauso pa mami y papi porque en veldad rompieron 😮‍💨🤌🏽“, “benito nunca fuiste una etapa 🫦”, “quede mínimo común multiplo 😵” y “ay siento cositas 🫦“.