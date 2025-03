Selena Gómez y Benny Blanco piden una hipoteca para adquirir una Mansión

A principios de este año, se reportó que Selena Gómez y Benny Blanco adquirieron una lujosa mansión en Beverly Hills, California, por un valor de 35 millones de dólares. Esta propiedad se convirtió en su primera adquisición conjunta. Sin embargo, según un informe reciente de la versión estadounidense de The Sun, la pareja solicitó un préstamo para financiar la compra de la mansión.

El medio ha revelado que obtuvieron un préstamo de 22 millones de dólares de BMO Bank, N.A. para completar la adquisición. Según los documentos obtenidos, la hipoteca será pagada hasta el año 2055. Además, la propiedad fue adquirida a través de una LLC. A pesar de este préstamo, es importante recordar que Selena Gómez alcanzó el estatus de multimillonaria el año pasado, ya que, según Bloomberg, su marca Rare Beauty la llevó a superar los 1,000 millones de dólares.

Posibles reformas en la nueva mansión de Beverly Hills

La compra de la mansión en Beverly Hills ocurrió en diciembre de 2024, aunque la información fue revelada meses después. La adquisición coincide con el momento en que hicieron público su compromiso. Aunque aún no se sabe si planean hacer reformas a la propiedad, se tiene claro que ambos están disfrutando de una residencia recientemente renovada que pertenece a Benny Blanco. En esta casa, la pareja grabó su nuevo disco I Said I Love You First.

La mansión cuenta con características impresionantes como siete dormitorios, 12 baños, vestíbulo, sala de estar, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades. Además, las fotos aéreas de la propiedad han mostrado áreas exteriores como jardines, una terraza, una piscina, un spa, un comedor al aire libre, una zona de barbacoa y más, brindando espacios ideales para disfrutar del aire libre.