Ellen Pompeo confiesa que se sintió molesta por el salario de Patrick Dempsey en ‘Grey’s Anatomy’

Ellen Pompeo, la famosa actriz que dio vida a Meredith Grey en Grey’s Anatomy, compartió recientemente sus sentimientos al enterarse de que su excompañero de reparto, Patrick Dempsey, recibió un salario inicial más alto que el suyo en los primeros años de la serie. En una conversación con el podcast Call Her Daddy, Pompeo reveló que, aunque entendía las razones detrás de la diferencia salarial debido a la mayor trayectoria de Dempsey, le resultó difícil aceptar la situación en su momento. La actriz, que por aquel entonces no era tan conocida como su colega, recordó cómo este desajuste de sueldos le hizo sentir que su valor no era reconocido de la misma manera.

Pompeo explicó que en aquellos primeros años de Grey’s Anatomy, Dempsey ya contaba con una mayor reputación en la industria del entretenimiento, ya que había tenido una carrera más establecida antes de la serie. Sin embargo, en el transcurso de la entrevista, la actriz señaló que, como protagonista del show, también creía que merecía una compensación similar. “No estaba molesta porque él ganara lo que ganaba. Estaba molesta porque no me valoraban tanto como a él, y nunca lo harán”, confesó.

La negociación salarial de Ellen Pompeo: Un cambio de perspectiva

A pesar de las diferencias salariales en los primeros años de Grey’s Anatomy, Pompeo tuvo una significativa victoria en 2018 cuando negoció un salario de 20 millones de dólares por su papel en la exitosa serie. Para lograr este aumento, la actriz se armó de valor y consultó con la creadora de la serie, Shonda Rhimes, antes de hacer su petición. “Como mujer, creo que estoy condicionada a asegurarme de no pisar los pies de nadie y ser educada. Le pregunté a Shonda primero. Ella no se encarga de esas cosas, es un tema de negocios, pero le dije: ‘Voy a pedir esta cantidad, ¿te parece bien?’”, comentó.

En cuanto a su proceso de negociación, Pompeo admitió que, aunque estaba nerviosa, sabía que tenía razones válidas para exigir el aumento: “Soy la princesa Disney de esa franquicia. Tengo datos que lo respaldan. Sé cuánto dinero ha generado el programa y definitivamente merezco una parte de eso”, afirmó. A través de esta experiencia, la actriz aprovechó para enviar un mensaje a otras mujeres en la industria, alentándolas a luchar por una mejor retribución, ya que es probable que muchas de ellas estén siendo subvaloradas en comparación con sus compañeros masculinos.

Ellen Pompeo y Patrick Dempsey en ‘Grey’s Anatomy’

La lucha por la equidad de género en Hollywood

Más allá de la negociación salarial, Ellen también ha utilizado su plataforma para hablar sobre las desigualdades de género que persisten en Hollywood, tanto en términos de salarios como en la representación femenina en el cine y la televisión. La actriz consideró que su lucha no solo tenía que ver con obtener un salario justo, sino con un cambio más amplio en la industria, que permita una representación auténtica de las mujeres. “Si yo tengo privilegios, tengo la obligación de usarlos para mejorar la vida de otros”, declaró Pompeo.

En sus declaraciones, la actriz también reflexionó sobre cómo las mujeres deben luchar mucho más que los hombres por lo que merecen, especialmente cuando se trata de dinero. Recordó que, a menudo, cuando las mujeres defienden sus derechos salariales, son etiquetadas como “difíciles” o “locas”. Sin embargo, Pompeo sigue siendo una voz de resistencia en la industria, como lo expresó en una entrevista de 2018 con la revista PEOPLE: “Lo que a veces no se dice es que las mujeres tienen que pelear mucho más que los hombres por lo que se merecen”.