¿Qué tipo de cáncer padece Alex Delgado?

El periodista Alex Delgado reveló el miércoles que enfrenta “un tipo de cáncer peligroso, bastante avanzado”.

Fue en el programa de televisión en En La Mañana por TeleOnce que el comunicador reveló que se trata de un sarcoma de tejido blando en estadio 4.

Asimismo indicó que comenzará el tratamiento contra la enfermedad el próximo lunes, 24 de marzo.

“[El tratamiento] va a ser quimioterapias varios meses. Sí se consultó en Boston y en Tampa. Al momento no hay tratamiento experimental que me puedan aplicar a mi, pero sí hay unos protocolos estándares para comenzar el tratamiento”, explicó.

¿Qué es el sarcoma de tejido blando?

De acuerdo con Mayo Clinic, el sarcoma de tejido blando es un tipo de cáncer poco común que comienza como una multiplicación de células en el tejido blando del cuerpo.

Los tejidos blandos conectan, sostienen y recubren otras estructuras del cuerpo; como los músculos, la grasa, los vasos sanguíneos, los nervios, los tendones y el revestimiento de las articulaciones.

El sarcoma de tejido blando puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, sin embargo es más común en los brazos, las piernas y el vientre.

Según Mayo Clinic, existen más de 50 tipos de sarcoma de tejido blando.

Estos tipos de cáncer pueden ser difíciles de diagnosticar, ya que pueden confundirse con otros tipos de crecimientos.

¿Qué es cáncer en estadio IV?

Según el Instituto Nacional de Cáncer, el estadio IV significa que el cáncer se disemina desde el lugar donde se formó hasta una parte del cuerpo lejana.

El proceso por el que las células cancerosas se diseminan a otras partes del cuerpo se llama metástasis.

El pasado sábado 8 de marzo, en un servicio de la Parroquia Santísimo Sacramento en Ponce, liderada por el padre Orlando Lugo, se reveló que Delgado tiene cáncer.

Al día siguiente, el periodista publicó un video en sus plataformas digitales apreciando el apoyo y las oraciones de la ciudadanía. Asimismo, agradeciendo a Dios enterarse de la enfermedad “accidentalmente” a causa de un dolor en el pecho.

“Tomo el hecho de que llego al hospital por una cosas y me descubren otra como un mensaje de Dios de que está conmigo, y que me llevó bajo esas circunstancias al hospital para alertarme de lo que había en mi cuerpo porque si eso no ocurre, yo estuviese por ahí hoy día con ese cáncer en mi cuerpo sin saberlo.

Aunque está bastante avanzado, yo creo que este mensaje que Dios me da y esta alerta es porque estamos a tiempo para atenderlo y salir airoso de este proceso", precisó.

Finalmente, detalló que “acepta la voluntad de Dios”, pero que va a “luchar con todas sus fuerzas” para vencerlo. Por esa razón, confesó que continuará laborando mientras tenga “las fuerzas y energías” para hacerlo.

El periodista, quien estudió en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Utuado, se ha destacado principalmente en la industria radial con su rol en NotiUno 630. Sin embargo, también ha sido una de las figuras principales de Jugando Pelota Dura por varios años, desde que el espacio se transmitía por el entonces canal 40 del sistema Ana G. Méndez, previo al huracán María.