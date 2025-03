José Valiente: Su proceso creativo es sobre ruedas

Desde su infancia, el locutor y ciclista José Valiente ya tenía muy claro cuáles eran sus pasiones. Una bicicleta y un radio eran sus fieles acompañantes en los tiempos de escuela cuando escuchar a sus locutores favoritos y compartir con sus amistades en el pueblo de Corozal era su rutina diaria.

Años después, Valiente se muestra complacido con haber logrado que esas dos pasiones se complementaran y lo hayan llevado a mantener una carrera como ciclista, al mismo tiempo que disfruta de compartir con el público a través de las ondas radiales.

Sin embargo, al hablar con uno de los anfitriones de El Barrio 94, este no puede negar que el ciclismo sigue siendo su mayor pasión, ya que mientras realiza sus entrenamientos es que llegan las mejores musas a las que se les da vida, ya sea en el programa radial o el podcast La Hora Machorra, del cual también forma parte.

“Gran parte de la creatividad, de las cosas que se me ocurren, son corriendo bicicleta, cuando voy por el monte pensando. Yo viví sin hacer radio, pero no puedo vivir sin correr bicicleta; es algo que es parte de mi diario vivir. Corro [bicicleta] seis días a la semana. No lo veo como que tengo que entrenar; simplemente me gusta salir a correr bicicleta con los panas, darte un viaje para una carrera, son cosas que me las disfruto como nada”, expresó Valiente en entrevista Punto X Punto con Metro Puerto Rico.

Ser ciclista en Borinquen viene con una preocupación que no se puede esconder, pues los accidentes en las carreteras han sido parte de los titulares de los medios de comunicación por años, algo que Valiente adjudica a la falta de educación de los conductores que no comprenden que las vías públicas son para ambas partes.

“Yo conozco a más de siete u ocho personas de mi círculo que han muerto. No ha sido por su irresponsabilidad. En el 99 por ciento de los casos, son personas que fueron asesinadas por un conductor borracho. Entonces yo digo, la culpa no es del ciclista, la culpa es de la persona que viene borracha, saliendo de un jangueo de seis horas, ocho horas… y la verdad es frustrante cuando uno lee comentarios de personas que dicen que se salgan de la calle si no se quieren morir”, indicó.

Ante esto, los ciclistas han tenido que tomar medidas para evitar más desgracias mientras practican el deporte para el cual viven. En el caso del también youtuber, este le ha recomendado a sus seguidores varias alternativas, como optar por entrenar en carreteras de la montaña, transitar las vías públicas en grupo y evitar entrenar en las mañanas.

“La mayoría de los accidentes ocurren de seis a ocho de la mañana y en carreteras como la PR-2, PR-165, donde el conductor tiene un momento para mirar el teléfono porque son carreteras rectas de alta velocidad. Otro factor es la hora donde uno corre, o no correr con el sol en contra porque ciega al conductor”, explicó.

Valiente, quien no teme a dar su opinión sobre los diversos temas que afectan al país, tal y como lo hace en su podcast o en la radio, también señaló que alternativas como la ciclovía que se pretende construir en Rincón, no necesariamente son viables, y aseguró que el deporte del ciclismo debe ir de la mano con la protección al medioambiente.

“Uno que ha viajado y ha visto cómo se hacen diferentes vías para ciclistas en zonas verdes como lo es Rincón, eso es una aberración. Lo que se está haciendo allí, honestamente, yo no conozco bien el proyecto, pero al ver los planos y ver por donde van a cruzar, yo lo que veo es que es un muro de contención que le hicieron un paseo encima. Los paseos ciclistas y las áreas de mountain bike, lo que buscamos es tener el menor impacto posible al medio ambiente, inclusive en los trails (caminos) tratas de no cortar árboles, no sacar raíces, tienes que adaptarte a la naturaleza”, expresó.

Pero Valiente no se ha limitado al deporte del ciclismo, ya que también ha logrado hacer camino en los medios de comunicación. Fue precisamente la disciplina que le apasiona lo que lo llevó a conocer a Edgardo Rodríguez, exproductor de la emisora La X, quien le brindó su primera oportunidad en las ondas radiales.

“El ciclismo ha sido responsable de mi crecimiento a nivel profesional por los contactos que haces, las personas que conoces”, contó Valiente, quien realizó su práctica universitaria en la emisora.

Como locutor, comenzó realizando turnos en las madrugadas. Aunque al principio no podía decir ni una sola palabra, eso fue cambiando al punto que logró la oportunidad de trabajar con locutores como Joey Colón y Luis J. Ortiz, mejor conocido como “El Coyote”, con quien compartió labores en “La Jungla”.

Tras un tiempo fuera de la radio, Valiente se destacó en el mundo digital, tanto en su propio canal de YouTube, como en el podcast La Hora Machorra. Su irreverencia en complicidad con Alexis Zárraga llamó la atención de muchos en el país y esto lo trajo nuevamente a la radio.

Valiente, Zárraga y Marisol Hernández son parte del nuevo espacio radial de La Nueva 94. Para Valiente, la clave del éxito que han tenido en tan solo cuatro meses es el atreverse a hacer algo distinto y brindarle un rato de alegría a las personas, algo que asegura se ha dejado a un lado en la radio.

“Lo que estamos haciendo es algo que hacía falta en la radio: vacilar otra vez, salir un poco de lo que es radio AM, que hay momentos en donde hay que hacerlo, pero regresar a esa radio con la que nos criamos”, aseguró con orgullo sobre el trabajo que se está realizando en el programa que comenzó el 31 de octubre de 2024.

Del mismo modo, destacó que la radio puede ser mucho más que tocar temas triviales y que los talentos deben tomar riesgos, como ocurría en el pasado sin miedo a perder audiencia de grupos que no estén de acuerdo con sus respectivas posturas.

“La radio no es mejor ahora que antes, el contenido que estamos escuchando es Yailin La Más Viral por una hora, uno que otro tema, todo políticamente correcto, tratar de no ofender a nadie, pues eso no sirve, pienso que tienen que tomar riesgos”, sentenció el locutor.