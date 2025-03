Caribbean Cinemas ofrece “TQM”: un nuevo descuento en taquilla todos los martes

A partir del martes 25 de marzo, Caribbean Cinemas implementará “TQM” (Te Quiero Martes), un nuevo programa de descuento que reducirá automáticamente en un 30% el precio regular de taquilla en todos sus cines. Con esta iniciativa, la empresa busca agradecer la lealtad de sus clientes y atraer a un público que desea disfrutar de una experiencia cinematográfica a un precio más accesible durante la semana laboral.

El descuento del 30% aplicará a todas las taquillas de precio regular, incluyendo categorías de Adulto, Menor y Seniors. Además, estará disponible en todos los formatos de salas Premium como CXC, IMAX, 4D, ScreenX y Cine Kids, así como en las salas VIP y Fine Arts. No obstante, el beneficio no aplicará a taquillas compradas para visitas de grupos, eventos, presentaciones especiales y festivales. Asimismo, no se combinará con otras ofertas, como el bargain show, un descuento ya aplicado a la primera tanda de funciones diarias.

Además del descuento en taquilla, los clientes que sean miembros del programa de lealtad Cinemás Club recibirán puntos dobles por la compra de boletos y artículos de concesión todos los martes. Quienes deseen inscribirse en Cinemás Club pueden hacerlo a través del sitio web oficial: www.caribbeancinemas.com.

El descuento “TQM” estará disponible tanto para compras en línea como en la boletería de los cines y se mantendrá fijo todos los martes a partir del 25 de marzo. Con esta iniciativa, Caribbean Cinemas reafirma su compromiso de brindar entretenimiento accesible a su público y seguir innovando en la experiencia cinematográfica.