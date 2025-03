Alex Delgado comparte emotivas fotos que se tomó después de recibir diagnóstico de cáncer

El periodista Alex Delgado compartió este jueves en sus redes sociales un “Throwback Thursday (TBT)” con las fotos que se tomó 24 horas después de recibir su diagnóstico de cáncer.

"#TBT de hace dos semanas atrás. Estas fotos fueron a 24 horas de recibir la noticia. Esta era nuestra actitud. No cuestionar, aceptar la voluntad del Señor y poner la mejor cara a un panorama adverso, mente positiva para echarle ganas y confiar que Él no fallará“, publicó el también programador de NotiUno 360AM en su cuenta de Instagram.

El pasado sábado 8 de marzo, en un servicio de la Parroquia Santísimo Sacramento en Ponce, liderada por el padre Orlando Lugo, se reveló que Delgado tiene cáncer.

Al día siguiente, el periodista publicó un video en sus plataformas digitales apreciando el apoyo y las oraciones de la ciudadanía. Asimismo, agradeciendo a Dios enterarse de la enfermedad “accidentalmente” a causa de un dolor en el pecho.

“Tomo el hecho de que llego al hospital por una cosas y me descubren otra como un mensaje de Dios de que está conmigo, y que me llevó bajo esas circunstancias al hospital para alertarme de lo que había en mi cuerpo porque si eso no ocurre, yo estuviese por ahí hoy día con ese cáncer en mi cuerpo sin saberlo.

Aunque está bastante avanzado, yo creo que este mensaje que Dios me da y esta alerta es porque estamos a tiempo para atenderlo y salir airoso de este proceso", precisó.

Finalmente, detalló que “acepta la voluntad de Dios”, pero que va a “luchar con todas sus fuerzas” para vencerlo. Por esa razón, confesó que continuará laborando mientras tenga “las fuerzas y energías” para hacerlo.

El periodista, quien estudió en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Utuado, se ha destacado principalmente en la industria radial con su rol en NotiUno 630. Sin embargo, también ha sido una de las figuras principales de Jugando Pelota Dura por varios años, desde que el espacio se transmitía por el entonces canal 40 del sistema Ana G. Méndez, previo al huracán María.