Shakira reveló la fuerte enfermedad por la que casi cancela otro de sus conciertos de ‘Las Mujeres Ya No Lloran’

Shakira sigue con su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran Tour’, una de las más importantes de su carrera que sintetiza gran parte de su trabajo discográfico. Aunque significativa, esta gira ha tenido varios contratiempos como la cancelación de una de sus fechas en Chile, que además le causó una enfermedad que casi la baja del escenario en Argentina.

Le puede interesar: Shakira reveló el significado del imponente vestido del concierto ‘Las Mujeres Ya No Lloran’

PUBLICIDAD

En sus redes sociales, la cantante barranquillera ha estado compartiendo detalles detrás del escenario de su gira, en esta oportunidad mostró su preparación fisica para dos horas de baile y además comentó que su salud ha estado afectada.

La cantante aseguró: “Después de lo que pasó en Chile se me bajaron tanto las defensas por la cancelació, acabé enferma, estaba tosiendo horrible, estaba muy enferma y los shows de Buenos Aires los hice así. Pero bueno, salieron bien gracias a Dios y la cortisona que me tuve que meter para dejar de toser. Tenía mucho miedo de que me atacara un ataque de tos sobre el escenario”.

Pese a esto, la cantante sigue girando y ya está solucionando parte de las cancelaciones que han generado debates en redes sociales.

¿Qué pasó con el concierto de Shakira en Medellín?

La nueva fecha para el espectáculo pospuesto en el Estadio Atanasio Girardot será el sábado 12 de abril, y además, Shakira ofrecerá un segundo concierto el domingo 13 de abril de 2025. Estas fechas serán luego de su paso por México, por lo que la colombiana tendrá que viajar desde el país centroamericano a cumplir su cita con los paisas

Para quienes adquirieron boletos para el concierto originalmente programado para el 24 de febrero y no solicitaron su reembolso, las entradas seguirán siendo válidas para el show del 13 de abril en la misma ubicación. Aquellos que no puedan asistir a la nueva fecha podrán solicitar la devolución de su dinero a través de eTicket hasta el 3 de abril de 2025