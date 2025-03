Manny Manuel revela cómo conoció a su esposo

El cantante Manny Manuel habló por primera vez sobre la relación con su ahora esposo Pablo, a quien conoció en medio de su proceso de probatoria y fue la persona que le brindó soporte en los momentos difíciles.

Según expresó el merenguero en entrevista con Día a Día (Telemundo), su pareja fue quien se ofreció a llevarlo a sus compromisos en tribunales y otro tipo de gestiones cuando se encontraba en probatoria y no podía manejar su vehículo.

PUBLICIDAD

Además, explicó que Pablo fue un soporte emocional mientras se encontraba pasando por un proceso de depresión, mientras vivía con su madre en Orocovis.

“La vida te pega fuerte, pero cae una luz al final del túnel, hemos pasado situaciones muy brutales, pero cuando llega eso, Dios mío, yo pensaba que me iba a quedar solo con mami. Sin embargo, Pablo llegó como chofer porque los años que estuve en probatoria no podía manejar y yo estaba preocupado de no llegar al tribunal, que faltara y ocurriera un problema mayor. Le comento esto a un amigo y Pablo estaba al lado de la conversación y escuchó”, expresó el cantante.

Del mismo modo, describió a su pareja como una persona noble, y que cuando comenzaron a compartir vio la manera en que este se ocupaba de él y al mismo tiempo trataba correctamente a las demás personas.

“Yo me encerraba en el cuarto, él iba y trataba de sacarme de esa depresión, un instrumento brutal, yo estuve bien deprimido y él fue ese instrumento que me sacó de ese cuarto y me llevaba a los tribunales todos los meses, fue un ángel”, expresó.

El cantante explicó que su pareja es muy privada y le gusta estar alejado de los medios de comunicación.

Fue el pasado 7 de marzo cuando el cantante reveló al mundo que se encontraba felizmente casado.