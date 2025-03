Kim Kardashian buscaría solicitar la custodia total de sus hijos y apartar a Kanye West

Tras un reciente incidente relacionado con la música de Kanye West, Kim Kardashian estaría tomando en cuenta solicitar la custodia legal exclusiva de sus cuatro hijos. Según TMZ, la empresaria estaría contemplando una modificación del acuerdo de custodia actual después de que West lanzara una canción que incluye a su hija mayor, North West, sin su consentimiento. Kardashian considera que el rapero no ha respetado los términos establecidos en su divorcio.

El acuerdo de divorcio, que se finalizó en 2022, establece que ambos comparten la custodia física y legal de sus hijos: North, de 11 años, Saint, de 9, Chicago, de 7, y Psalm, de 5. Sin embargo, fuentes cercanas afirman que Kanye rara vez ve a sus hijos, lo que ha generado que la disputa no se enfoque en el tiempo que pasan juntos, sino en la toma de decisiones sobre su crianza.

La controversia por la canción “Lonely Roads Still Go to Sunshine”

El conflicto se desató cuando Kim Kardashian descubrió que Kanye West tenía planes de lanzar la canción “Lonely Roads Still Go to Sunshine”, que cuenta con la colaboración de North West. El tema fue producido por Sean “Diddy” Combs, quien enfrenta múltiples acusaciones, incluyendo abuso sexual y crimen organizado. Preocupada por la situación, Kardashian solicitó una audiencia de emergencia en la corte para abordar el tema de la participación de su hija en la canción sin su consentimiento.

Aunque Kanye había acordado no lanzar la canción luego de una reunión con abogados y un mediador, el músico decidió compartirla en X (antes Twitter) al día siguiente. En la publicación, Kanye escribió: “LONELY ROADS STILL GO TO SUNSHINE nueva canción de PUFF DADDY feat. Su hijo KING COMBS, mi hija NORTH WEST y la nueva artista Yeezy de Chicago, Jasmine Williams”.

Una disputa de custodia cada vez más tensa

Este episodio ha puesto de manifiesto las diferencias entre K

ardashian y West sobre cómo deben criarse a sus hijos, y ha generado nuevas tensiones en su relación post-divorcio. Si Kanye West continúa tomando decisiones unilaterales en lo que respecta a la vida de los niños, es posible que la disputa por la custodia se vuelva aún más complicada para ambos.