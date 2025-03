Kenia Os habla abiertamente de su romance con Peso Pluma: “Estoy feliz”

El nombre de Kenia Os se ha convertido en tendencia durante las últimas semanas, ya que se filtraron diversos detalles de su noviazgo con el cantante Peso Pluma, por lo cual durante la presentación del documental ‘Kenia Os: La OG’, la artista mexicana habló del tema.

La intérprete de “Por Dentro” se ha caracterizado por alejar su vida personal de las cámaras, no obstante, ante la insistencia de sus fanáticos y de los medios, Kenia Os decidió romper el silencio sobre algunos detalles de su relación sentimental con el famoso cantante de regional mexicano.

Peso Pluma y Kenia Os Instagram: @keniaos (Instagram: @keniaos)

Kenia Os habla abiertamente sobre su romance con Peso Pluma

Como parte del interés en su relación, Kenia Os aseguró que a pesar de estar consciente que todo se trata del trabajo de los reporteros, explicó que prefiere mantener sus relaciones sentimentales en privado para evitar cualquier tipo de polémica que afecte su carrera musical.

“Yo respeto muchísimo, Yo sé que es parte de su trabajo el tener estas notas, pero trato a veces de tener mis cosas privadas de no compartir mis cosas, pero yo feliz de compartir con mis fans lo que se puede, con mi público y con la gente que me quiere y que me aprecia”, comentó.

Asimismo, a pesar de no mencionar el nombre de Peso Pluma como su pareja, la cantante mexicana aseguró que atraviesa un momento muy feliz en su vida personal, además señalar su agradecimiento por los proyectos que está por comenzar en su carrera dentro de la industria musical.

“Les puedo decir que estoy muy feliz, muy agradecida en este momento muy contenta en mi vida personal en esa área, nada, muy feliz. Que bonito que haya tantos comentarios muy bonitos estoy pasando un momento de mi vida personal increíble y también un momento de mi carrera increíble y eso les puedo compartir. Estoy feliz”, señaló.