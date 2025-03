Presentan la obra “La Casa de Ramón Iglesia” de José Rivera

Teatro Repertorio de la Universidad de Puerto Rico (TRUPR) reafirma su compromiso con la producción teatral al llevar a escena otro proyecto de envergadura en colaboración con estudiantes y artistas profesionales. En esta ocasión, presentará La casa de Ramón Iglesia, una obra del reconocido dramaturgo puertorriqueño José Rivera y que será dirigida por el profesor Jorge Rodulfo.

Las funciones tendrán lugar del 27 de marzo al 6 de abril en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico.

Teatro Repertorio de la Universidad de Puerto Rico, es un proyecto que ha fungido como una casa productora con el que se han presentado obras, musicales y otras representaciones que han calado en la historia y la memoria del país. La Casa de Ramón Iglesia marca el cierre del 85 aniversario del Teatro del Recinto de Río Piedras de la UPR.

Desde su fundación, TRUPR ha servido como una plataforma esencial para el desarrollo artístico en Puerto Rico, integrando el talento emergente del Departamento de Drama y del Departamento de Música con la experiencia de actores y músicos profesionales. En los pasados años ha traído producciones como lo fueron Evita, Man of la Mancha, The Sound of Music y la más reciente Son de Reyes.

Este modelo de colaboración se mantiene en La casa de Ramón Iglesia, cuyo elenco cuenta con la participación de Magali Carrasquillo, Mario Roche, Héctor Enrique Rodríguez y Manolo Castro, junto a los estudiantes Omar Morales Santos, Luis Merced Coto y Paola Tirado Cardona, quienes aportarán su experiencia y talento a esta poderosa historia.

Estrenada en 1984, La casa de Ramón Iglesia ofrece un retrato conmovedor de los conflictos generacionales dentro de una familia puertorriqueña inmigrante en Nueva York, abordando temas universales como la identidad, el desarraigo y la lucha por un futuro propio. “Esta es la historia de la mayoría de la gente que se va con la esperanza de algún día volver, pero muchas veces la vida se complica por diferentes situaciones impidiendo el regreso a la isla” abundó el profesor Jorge Rodulfo Rojas director de la pieza.

A su vez, el director ejecutivo del teatro, Rafael Chaves Otero añadió que “el proyecto nos enseña que el sentimiento patrio va a donde quiera que uno esté, nos educa sobre tantos males y sus soluciones. Para Teatro Repertorio es maravillosa la oportunidad que están teniendo nuestros estudiantes y sobre todo tener con nosotros un grupo de talentosos exalumnos”.

Teatro Repertorio es una iniciativa institucional que comenzó hace casi 15 años, y desde entonces ha permitido la colaboración de estudiantes, profesores y artistas profesionales, brindando un espacio de adiestramiento y aprendizaje para los estudiantes. De igual manera, la producción ofrecerá una experiencia académica y profesional de los profesores del Departamento de Drama ya que la obra es dirigida por el Dr. Jorge Rodulfo, la iluminación estará a cargo del Dr. Israel Franco, así como el Prof. Miguel Vando y el Dr. Nicolás Luzzi colaborarán con el vestuario y escenografía, respectivamente.

Además, en esta ocasión, estudiantes y exalumnos del Programa Graduado de Traducción trabajaron en la traducción al español del libreto, bajo la supervisión de la Dra. Aurora Lauzardo, agregando otra capa más de colaboración entre los programas académicos.

Por su parte, la rectora del Recinto de Río Piedras de la UPR, doctora Angélica Varela Llavona, indicó que “el Teatro Repertorio de la Universidad de Puerto Rico ha sido, desde su fundación hace casi 15 años, un pilar fundamental en la formación de nuestros estudiantes y en el desarrollo de las artes escénicas en el país. La presentación de La casa de Ramón Iglesia, bajo la dirección del profesor Jorge Rodulfo, reafirma nuestro compromiso con el teatro puertorriqueño y con la creación de un espacio donde convergen la enseñanza, la experimentación y la excelencia artística”.

El proyecto es posible gracias a la subvención que el Teatro UPR recibió de la Iniciativa Nacional de Teatro Latinx de Los Ángeles, California; que a su vez sale del programa Latino Theater Company, cuyo plan estratégico de subvenciones está dirigido a fortalecer las operaciones y el servicio a la comunidad en las instituciones recipientes.

Las funciones de La casa de Ramón Iglesia se llevarán a cabo en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico del 27 de marzo al 6 de abril de 2025. Para más información sobre boletos y funciones, puede comunicarse con las oficinas administrativas del Teatro al (787) 764-0000 ext. 83252 o escribir a teatro.upr@upr.edu. También pueden seguir las redes sociales @teatroupr en Facebook e Instagram para actualizaciones y contenido exclusivo sobre la producción.