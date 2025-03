Filtran inquietante mensaje que Kanye West recibió de Diddy Combs: “El diablo es mentiroso”

Una llamada entre Diddy Combs y Kanye West se filtró, por lo que se hizo público el fuerte mensaje que el productor le envió al intérprete de ‘Flashing lights’; todo esto sucede después de que Ye lanzara una canción junto a él, que actualmente se encuentra en prisión y a su hija North West, que tiene 11 años.

El nombre de Sean Diddy Combs sigue dando de qué hablar, pues aunque actualmente está en la cárcel tras acusaciones de tráfico de menores y vínculos con el crimen organizado, así como delitos sexuales, lanzó una canción a lado de Kanye West y su hija de 11 años North West titulada ‘Lonely roads still go to’.

Además, a principios de año Kanye West enloqueció en redes sociales y lanzó una serie de publicaciones en X en las que demostró su apoyo a Diddy Combs: “Solo para aclarar, están tratando de poner de ejemplo a Puff, mi hermano y yo tuvimos nuestros problemas, pero toda esta gente blanca está tratando de usar a Puff para asustar a la gente. No estoy asustado ni siendo valiente. Soy solo yo”.

Kanye West Imagen de Getty Images

Filtran llamada entre Diddy Combs y Kanye West

El lunes 17 de marzo, Shade Room logró conseguir una llamada entre Diddy Combs y Kanye West, en la que el productor menciona: “Cuando salga de aquí quiero verte, quiero verte llenar estadios. Necesito verte de nuevo en el escenario, rapeando, actuando y todo. He soñado con eso”.

“Diviértete, ve detrás del micrófono y diviértete (...) vuelve a sonreír. Pon todo ese amor en tu corazón y ve a divertirte”, agregó y Kanye respondió: “Es tiempo de tomar el micrófono y regresar. Amo la música otra vez. Hubo un tiempo en el que todo era tan frustrante, no lo puedo explicar”.

Asimismo, Diddy le confesó su aprecio a Ye: “Te amo y te aprecio. Gracias otra vez, te veré pronto” y reveló lo triste que es para él estar en prisión: “Esto es demasiado triste. Soy Puff Daddy en la cárcel. El diablo es mentiroso”.

“Cuando consiga la libertad, no me importará nada más que ser feliz. Y quiero que tú también sientas eso”, aseguró Diddy.

Cabe destacar que no se tiene certeza de la fecha en la que esta conversación sucedió.