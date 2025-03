Bomba Estéreo y Rawayana la parten gracias a los signos y su destino a Astropical

¿Se puede lograr algo más agradable que la música de Rawayana y Bomba Estéreo? Al parecer sí y es la música de Astropical, la banda surgida de la mancuerna de sus vocalistas, Li Saumet y Alberto “Beto” Montenegro, que debuta con un álbum con una canción para cada signo zodiacal.

La banda tuvo su primer concierto el fin de semana pasado en la 25a edición del festival Vive Latino de la Ciudad de México. Saumet y Montenegro se presentaron con los álteregos que crearon para este nuevo proyecto: Caprice y Amarantoni, respectivamente.

PUBLICIDAD

“Venimos del planeta de la buena vibra”, expresó Saumet.

Presentaron temas de su disco homónimo debut como “Me pasa (Piscis)”, “Siento (Virgo)” y “Una noche en Caracas (Tauro)”, además de otros de sus respectivas bandas como “Ojitos lindos” de Bomba y “Dame un break” de Rawayana.

“Muchísimas gracias a toda la gente que está cantando, primera vez que estamos tocando en vivo juntos”, dijo Montenegro.

El proyecto surgió cuando Saumet se puso en contacto con Montenegro para crear una canción. Pronto esa canción se convirtió en otra y en otra hasta que quedó claro que tenían potencial para lograr un álbum entero.

“Fue como una bola de nieve que empezó y todavía no sabemos qué va a pasar”, dijo Saumet en entrevista con The Associated Press en la Ciudad de Mexico poco antes de su concierto en el Vive.

PUBLICIDAD

Saumet es capricornio con ascendente escorpio. Montenegro acuario con ascendente acuario. Ya entrados en el proyecto, se asesoraron con astrólogos, le pusieron un signo a cada canción y revisaron las fechas del mercurio retrógrado en el año para encontrar el momento idóneo para el lanzamiento de su álbum “Astropical”.

La composición de los temas la realizaron en su mayoría físicamente juntos, un proceso que apreciaron para lograr una mejor compenetración. La primera canción que completaron fue “Me pasa (Piscis)”, en la cual mencionan la rivalidad que hay entre Colombia y Venezuela para reclamar la invención de las arepas. Su video fue filmado en Santa Marta, Colombia, en el pueblo de pescadores de Taganga.

“Ahí lo hicimos en un barquito en la mitad del mar”, dijo Saumet. “La otra parte la hicimos por La Guajira”.

Tras su concierto en el Vive Latino estarán de gira por Estados Unidos y Latinoamérica. A finales de mes se presentarán en el festival Estéreo Picnic de Bogotá.

“Le hemos decidido meter también con mucho arte al disco y a todo el concepto de los signos. Entonces estamos emocionados porque hay muchas cosas en el show a nivel visual”, dijo Saumet.

Desde su nombre, Astropical es una fusión, ya sea de nacionalidades como la colombiana y la venezolana, a los géneros y ritmos que mezcla como el afrobeat, champeta, merengue. En sus letras y ritmos hay referencias a otros artistas como Juan Luis Guerra, Shakira, Alejandro Sanz y, claro, el fallecido astrólogo puertorriqueño Walter Mercado.

Saumet dice que el resultado fue un “Pink Caribbean Pop” y efectivamente el resultado es cálido, receptivo y dulce como un algodón de azúcar, salvo notables excepciones como la explosiva y bailable “Llegó el verano (Sagitario)” o la pausada “Fogata (Leo)”, surgida en el Parque Tayrona en Santa Marta que habla sobre una despedida con agradecimiento y celebración.

“Es música divertida, astral, que creo que te hace sentir bien, ¿sabes? En una música muy muy intencional, muy linda”, dijo Montenegro.

Saumet recomienda escuchar “Astropical” en el auto. Montenegro lo visualiza como un disco para escuchar en la playa, haciendo limpieza en la casa y también para hacer el amor. Si su álbum tuviera un signo, dijeron, sería libra por su buena onda, equilibrio y vibra positiva.

En noviembre del año pasado Bomba Estéreo debutó en el Zócalo de la Ciudad de México en uno de los multitudinarios conciertos gratuitos organizados por el gobierno de la Ciudad de México en el que tuvo invitadas femeninas como la cantautora mexicana Silvana Estrada y el artista muxe Lukas Avendaño, además de presentar su éxito “Ojitos lindos” acompañada de un mariachi femenino.

“Fue poco tiempo para prepararlo, pero se logró lo que yo me imaginaba”, dijo Saumet. El Zócalo “Es un portal energético bien grande. Se sentía mucho”.

Por su parte, Rawayana conquistó en febrero de este año su primer Grammy al mejor álbum de rock o música alternativa latina por “¿Quién trae las cornetas?”.

“Nos sentimos bien privilegiados de que nos hayan reconocido, pero bueno, uno no nace música para eso tampoco”, dijo Montenegro. ”Nosotros veníamos también de los Latin Grammy, que nos reconocieron ahí también, muy lindo”.

En su discurso de agradecimiento, Montenegro recordó a su querida Venezuela tras un año en el que cancelaron sus presentaciones en el país por la controversia causada por su exitosa canción “Veneka”, que fue blanco de severas críticas del presidente Nicolás Maduro.

“Fueron unos tarados tratando de agarrarse nuestro nombre para llamar la atención. Más nada, no hay controversia. Es un inventico ahí para desviar la atención de otras cosas más importantes”, dijo. “En una de las canciones más exitosas que hemos hecho. Y ojalá algún día la podamos tocar en Venezuela, para que se entienda de qué es en verdad”.