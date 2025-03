Anuel AA niega que estuviera hospitalizado

Luego de que se asegurara que estuvo hospitalizado, el exponente urbano puertorriqueño Anuel AA, salió a desmentir la información.

Sin embargo, el video se le cojeando y con dificultad para caminar. Esto luego de que se asegurara que estuvo internado por una infección en uno de sus tatuajes en sus piernas.

“Qué hospital de qué cara…cáguense en sus madres el día que me digan que me maté, no les crean hasta que vean el cuerpo ahí tirado”, expresó el exponente urbano.

La información salió a relucir luego de que el comunicador Fernan Vélez afirmara que una de sus fuentes le indicó que el exponente urbano estaba en el hospital.

Este había indicado que Anuel se encontraba en un hospital de Miami, luego de que algo saliera mal con un tatuaje que se estaría realizando en una de sus piernas.

“Me dicen que a Anuel le estaban realizando un trabajo con un tatuaje en una de sus piernas y este, alegadamente, se le infectó y tuvo que ser llevado de urgencia al hospital. Ahora mismo están bregando con la situación”, fue lo que publicó Fernan Vélez en su columna #PrimeroConElNalgo en Metro.

Aunque el exponente urbano niega que estuvo en el hospital, en el propio video se le ve con dificultad para caminar. Igualmente, no niega la información sobre si algo le ocurrió en su pierna.

Para el año 2023, el exponente urbano también tuvo que se intervenido de emergencia, por lo que tuvo que cancelar varias presentaciones.

A principios de este año, el artista brindó pistas sobre una posible presentación en Puerto Rico para este año, pero esto, aún no se ha confirmado.