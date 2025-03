Zuleyka Rivera dice que está “bien puesta” para los “cambios positivos”

La Miss Universe 2006, Zuleyka Rivera, ha causado revuelo en sus redes sociales tras compartir una publicación asegurando que está “bien puesta” para los “cambios positivos”.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la modelo posteó una serie de fotos donde se le puede apreciar en traje de baño, haciendo ejercicio, comiendo huevos fritos con ensalada y bebiendo café, acompañadas del siguiente mensaje:

“La vida es un sube y baja, montante en el mejor momento, aprécialo, aprovéchalo, agradécelo y en los peores trata de bajarte lo más pronto posible.

Estamos bien puestas para los cambios positivos en este 2025, aprovechando todos los eclipses lunares y abriendo camino para recolectar la cosecha".

El pasado mes de febrero, la también empresaria se realizó un cambio de look, lo que algunos internautas tomaron como un acto de “cerrar ciclos” después de su separación de DJ Luian, con quien se comprometió en 2023.

Semanas antes, Rivera había publicado un desahogo sobre sus relaciones amorosas del pasado y cuestionó si tiene que bajar sus expectativas para “encajar y sentirse amada”.

“¿Por qué todos a mi alrededor lo único que me ofrecen son migajas? Me siento tan poco valorada. Yo, en todas mis relaciones interpersonales lo entrego TODO SIEMPRE y es que no me nace de otra forma. ¿Será que tengo muy altas mis expectativas? ¿Pero porqué tengo que bajar mis expectativas para encajar y sentirme amada? No lo entiendo”, fue lo que plasmó la modelo en la plataforma digital.

Días más tarde, dejó saber a través de las historias que estaba “viva y mejorando”.

“Estoy viva y mejorando. Un día a la vez. Gracias a todos los que tomaron de su tiempo y me enviaron mensajes de aliento en este proceso difícil para mí. Los amo”, compartió Rivera.

Al momento, ninguno de los se ha pronunciado al respecto.

En noviembre 2023, celebraron una fiesta luego de comprometerse un mes antes al compás de la canción “Cásate conmigo” de Nicky Jam y Silvestre Dangond.

“We are officially off the markert #EngagementParty (Estamos oficialmente fuera del mercado #FiestaDeCompromiso)”, reveló la mujer de 37 años en Instagram en ese entonces.

En el 2021, confirmaron que mantenían una relación amorosa. Dos años después, informaron su separación por las plataformas digitales. Más tarde, retomaron su noviazgo.