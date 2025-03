Otra muestra de machismo de Kanye West: dice que “la última decisión es de los hombres” en conflicto con Kim Kardashian

Kanye West vuelve a estar en el ojo del huracán, esta vez por unas polémicas declaraciones en las que asegura que “el hombre toma la decisión final”. El rapero de 47 años enfrenta un nuevo conflicto con su exesposa, Kim Kardashian, debido a la participación de su hija North West en una canción sin la autorización de la empresaria.

El problema comenzó cuando Kanye lanzó el tema “Lonely Roads Still Go to Sunshine”, en el que North, de 11 años, colabora junto a Sean “Diddy” Combs. Kardashian, de 44 años, intentó frenar el estreno de la canción debido a la delicada situación de Diddy, quien actualmente enfrenta acusaciones de abuso y crimen organizado.

Kanye West genera enorme polémica por su posición ante la crianza de su hija North

A pesar de la negación de Kim, el rapero difundió la canción en redes sociales. Horas después, West compartió en X una serie de publicaciones que generaron indignación. “EL HOMBRE TOMA LA DECISIÓN FINAL”, escribió, reforzando un discurso machista que minimiza la opinión de las mujeres en la crianza de sus hijos.

En otro mensaje, agregó: “TODOS LOS REYES AMAN LA GUERRA”, en aparente referencia a la disputa con Kim. El conflicto escaló aún más cuando se filtraron mensajes privados entre la expareja. En la conversación, Kardashian le explica a West que la marca registrada del nombre de North fue acordada por ambos para proteger su identidad hasta que la niña cumpliera 18 años.

Sin embargo, Kanye exigió que se modificara la documentación para poder lanzar la canción sin problemas legales. “Enmiéndalo o voy a la guerra”, le advirtió West a su exesposa. “Y ninguno de los dos se recuperará de las consecuencias públicas”.

Kanye West sigue comportandose de forma errática y violenta ante Kim Kardashian

La empresaria, que ha evitado responder públicamente, habría tomado medidas legales para impedir el uso del nombre de su hija en la polémica colaboración con Diddy. Además, el rapero acusó a Kim y a su familia de mantener a sus hijos alejados de él y comparó su acuerdo de custodia con “visitas en prisión”.

“No quiero solo ‘ver’ a mis hijos, quiero criarlos”, reclamó en sus publicaciones. Este nuevo episodio deja en evidencia el discurso misógino de West, quien insiste en imponer su autoridad sobre su exesposa y su hija. Mientras tanto, Kardashian sigue priorizando el bienestar de sus hijos y buscando protegerlos de las decisiones impulsivas de su padre.