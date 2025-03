Médico de la esposa de Gene Hackman asegura que ella lo llamo un día de su supuesto fallecimiento

El mundo se sacudió el pasado febrero con la trágica noticia de la muerte del legendario actor de Hollywood, Gene Hackman, junto con su mujer, Betsy Arakawa, y su perro. La pareja fue encontrada en su hogar en Santa Fe, Nuevo México, y después de varios días de incertidumbre y especulaciones, la investigación arrojó que ambos habían muerto de causas naturales, al igual que su mascota, pero todos con distintos días de diferencia.

Con el transcurrir de los días, se han ido conociendo cada vez más detalles de lo que supuestamente sucedió. La semana pasada, el médico forense señaló que Betsy habría fallecido el 11 de febrero de hantavirus, una enfermedad respiratoria que se transmite por roedores, mientras que Gene murió de insuficiencia cardíaca unida a su enfermedad de Alzheimer. Las autoridades señalaron que era muy probable que Hackman conviviera con el cadáver de su mujer por días sin tener idea de nada, debido a lo avanzada que estaba su enfermedad.

PUBLICIDAD

¿Qué dijo el médico de la esposa de Gene Hackman ahora?

Este pasado 16 de marzo, se conoció un nuevo detalle. Y es que el médico de Betsy, Dr. Josiah Child, aseguró que la “Mrs Hackman no murió el 11 de febrero porque llamó a su clínica el 12 de febrero”.

“ Me llamó hace un par de semanas antes de su muerte para pedirme un ecocardiograma para su marido. No era paciente mía, pero uno de mis pacientes le recomendó a Cloudberry. Pidió una cita para ella el 12 de febrero. Era para algo no relacionado con la respiración”, señala a Daily Mail.

“Volvió a llamar en la mañana del 12 de febrero y habló con uno de nuestros médicos, quien le dijo que viniera esa tarde. Le dimos cita, pero nunca apareció. No mostraba síntomas de dificultad respiratoria. La cita no estaba relacionada con el hantavirus. Intentamos llamarla un par de veces pero no obtuvimos respuesta”, añade. Las declaraciones del Dr. Josiah ponen en duda la afirmación del forense, ya que en este caso, no habría fallecido el 11 de febrero, sino un día después.