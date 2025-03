Will Smith anuncia su primer álbum en más de 20 años

Will Smith

¡La música de Will Smith está de vuelta! Pues la estrella de Hollywood reveló el viernes su primer álbum en más de 20 años, titulado “Based on a True Story”.

El proyecto musical saldrá el 28 de marzo en todas las plataformas de streaming.

El álbum contará con 14 canciones que incluyen colaboraciones con su hijo, Jaden, Teyana Taylor, Big Sean, Russ, OBanga, Joyner Lucas, DJ Jazzy Jeff, entre otros.

En febrero, Smith apareció en una transmisión en vivo con xQC (un streamer y exjugador profesional de Fortnite), y anunció que lanzaría partes de su disco como “temporadas” de un programa de televisión, con cada canción siendo un “episodio”.

“Lo llamaré temporadas”, dijo Smith. “Así que lo lanzaré como un programa de televisión. Lanzaré la primera temporada a finales de marzo y la segunda a finales de julio”, explicó en la entrevista.

Desde el lanzamiento de Big Willie Style, su primer álbum como solista tras cinco proyectos como la mitad del dúo de hip-hop DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince— en 1997, Smith ha logrado tres éxitos número uno: “Men in Black”, “Gettin’ Jiggy wit It” y “Wild Wild West”. Asimismo, sus cuatro discos alcanzaron al menos el top 15 de las listas de Billboard.

No obstante, el rapero no había sacado un álbum desde “Lost and Found” del 2005.

“Llevo un minuto trabajando en este proyecto y tengo muchas ganas de compartirlo con ustedes”, escribió Smith en Instagram, junto con varias fotos promocionales del álbum y la lista completa de las canciones.

El álbum de 14 canciones incluye los sencillos “First Love”, “Beautiful Scars”, “TANTRUM”, “Work of Art” y “You Can Make It”, así como colaboraciones con DJ Jazzy Jeff, Teyana Taylor y Jac Ross.

En enero, Smith se sinceró con Billboard sobre su decisión de lanzar un álbum dos décadas después. “Se abrió un pozo dentro de mí, un pozo de comprensión del arte y el dolor... todo tipo de cosas que ni siquiera sabía que estaban ahí”, dijo.

“Luego, después de los Oscar, esa investigación espiritual continuó y despertó en mi interior un mundo entero que ni siquiera sabía que existía. Sueños, visiones; partes de mi paisaje interior de las que no tenía conciencia hasta hace tres años. Y eso abrió este deseo de compartir lo que veo y experimento, de explorar. Gran parte de mi música actual trata sobre eso: la alegría extática que recuerdo de la iglesia cuando era niño; la capacidad de intentar hacer este lugar más llevadero. Sabes, siempre he tenido una imaginación desbordante; es parte de mí. Pero hay algo nuevo en mí que me exige explorar musicalmente”, detalló Smith.