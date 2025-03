El cast de doblaje latino de Shrek no retomaría sus papeles en la nueva entrega

Shrek es un personaje icónico de la animación creada por DreamWorks, conocido por su apariencia de ogro verde y su personalidad inicialmente gruñona pero de gran corazón.

La historia de Shrek, que se basa en un libro infantil del mismo nombre, se centra en un ogro solitario que vive en un pantano y que, a través de una serie de aventuras, aprende a aceptar y amar a los demás, así como a sí mismo.

La película, estrenada en 2001, revolucionó el género de la animación al subvertir los cuentos de hadas tradicionales y presentar personajes complejos y divertidos. Shrek es un icono de la cultura pop y la llegada de una nueva película después de tantos años ha generado un poco de preocupación para aquellos que crecieron junto a la saga, esto por el resultado que puedan traer.

Tras el éxito de El Gato con Botas: El Último Deseo, que reavivó el interés en el universo de Shrek, DreamWorks confirmó que una quinta entrega estaba en camino. Aunque aún no se han revelado muchos detalles sobre la trama, se espera que Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz regresen para dar voz a Shrek, Burro y Fiona en su versión en inglés mientras que el doblaje latino, en las anteriores estuvo a cargo de Eugenio Derbez como Burro, dándole detalles inolvidables al personaje, además de Alfonso Obregón en la voz de Shrek y Dulce Guerrero como Fiona.

Ahora, surgió el rumor de que quizá el equipo de doblaje latino no regresaría en la nueva entrega, esto después de Obregón publicara en su Facebook que ninguno de los tres estaría en la película, noticia que rápidamente se hizo viral.

Anteriormente, el actor mexicano tocó el tema durante una entrevista donde confesó que estaba en pláticas y negociaciones para la nueva adaptación, indicando que si le decían que no podría hacer modificaciones al personaje, él no tomaría el papel. Esto significaría que las negociaciones no saldrían como los actores de doblaje esperaban.